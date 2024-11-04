Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме

Як це має працювати, коли почнеться і хто буде в пріоритеті, LB.ua розпитав Валентину Оболенцеву , т.в.о. начальника Управління психологічного забезпечення Міноборони.

Міністерство оборони анонсувало, що скоро запустить пілотний проєкт психологічної реабілітації військовослужбовців. Відновлення триватиме 14 днів. Можна буде його проходити або самим, або разом з родинами.

Фото: надано Валентиною Оболенцевою Валентина Оболенцева

Для кого програма насамперед

Поки що є дуже мало інформації, яке відновлення Міноборони має зробити для військових. Розкажіть більше.

Наші хлопці й дівчата на передовій по два-два з половиною роки безперервно, тому є потреба в психологічному відновленні. Ми розуміємо, що людський капітал у нас не безрозмірний і треба відновлювати військовослужбовців, щоб повертати їх у стрій.

Модель психологічного відновлення — це останній етап, коли військовослужбовцю потрібна психологічна допомога для відновлення більш тривала, ніж на полі бою, чи три-п'ять днів на відновлення в частині або в тилу.

Виснажених людей, які мають психологічні проблеми, ідентифікує група контролю бойового стресу, коли бригада виходить на відновлення. Відбирає і відправляє їх на 14 днів за межі війська, у стаціонарні умови (з проживанням і харчуванням).

Насамперед пріоритет у відновленні буде у військовослужбовців на передовій. Вони з бойових дій повертаються на відновлення, ми ідентифікуємо потребу в психологічному відновленні й забираємо тих, кому таке психологічне відновлення потрібне, з таких хочемо почати.

Військовослужбовець вибирає, хоче на психологічне відновлення сам чи зі сім'єю. Тоді ми приймаємо рішення, яка форма цього відновлення буде: індивідуальна чи сімейна.

Для роботи з військовослужбовцями відправлятимуть двох військових психологів, але в закладі будуть цивільні психологи, які пройшли необхідні навчання. З членами сімей працюватиме теж мікс — цивільний психолог і військовий. І ще є питання залучення дитячого психолога за наявності дітей на психологічному відновленні.

Фото: veteranmedia.org

Це буде типу санаторій?

Десь так.

Військовослужбовців з родинами або без поселятимуть у приміщення, може, колишніх чи теперішніх санаторіїв?

Теперішніх, для яких ми вибудуємо правила і стандарт, що вони мають надавати в межах послуги з психологічного відновлення.

Щоб зайти в програму, вони повинні мати номери або на двох військовослужбовців, або номери сімейного типу, якщо родинами будуть їхати, надавати харчування, там мають бути фахівці, зокрема: лікар первинної медичної допомоги й цивільні психологи.

Санаторій мусить мати ліцензію на медичну практику і також підключення до електронної системи охорони здоров'я. Тобто має бути змога там направити до вузькопрофільного лікаря, виписати препарати, наприклад, заспокійливі за програмою реімбурсації «Доступні ліки».

Усі військовослужбовці є громадянами України, які мають право отримати послуги за програмою медичних гарантій.

Фото: rubryka.com Військовий з родиною у реабілітаційному центрі «Тисовець»

Хто відновлюватиме

То хто саме має входити в команди, які будуть відновлювати військових і родини?

На один комплекс команди буде десь 12–15 людей. У нашому розумінні в команді мають бути:

Обов’язково військові психологи, ми будемо відбирати тих, хто їхатиме на це відновлення працювати з військовими — у відрядження. Так будемо контролювати виконання договору із санаторіями за гроші Міноборони, бо наші психологи будуть на місці бачити, хто є, там не буде фейкових пацієнтів, коли людини нема, а на папері пролікувався; Цивільні психологи, бо говоримо про можливість відновлення, зокрема з родиною, він має бути в штаті закладу; для таких психологів будуть додаткові курси перед тим, як їм дозволять працювати в цій програмі з військовими та їхніми родинами. Є партнери, які готові навчати їх, будемо вибудовувати навчальну програму, що їх потребують військовослужбовці та члени їхніх сімей; Лікар первинної медичної допомоги, щоб допомога завжди була близько, коли потрібна, сімейний лікар дає направлення на консультацію, наприклад, психіатра чи на стаціонар направляє; Ми хотіли б, щоб реабілітаційний компонент також включився, але я не впевнена, що це можливо зараз, тому що фахівців з реабілітації бракує в лікарнях, а ми хочемо, щоб вони в санаторіях були. В ідеальному світі мали б бути; Дуже важливий компонент — фізична активність, ми думали залучати спортивних тренерів, тому що хлопці й дівчата, які були на полі бою, мають зберігати фізичну активність.

Фото: Борис Корпусенко/ Київ Вечірній Спортзал для реабілітації бійців у Київ Мілітарі Хаб

Тобто це фактично інтегрують у єдиний медичний простір?

Звичайно. Це те, до чого ми рухаємося. Буде програма від Міноборони, де за одного військовослужбовця ми будемо платити в межах 25 000 грн за 14 днів плюс окремо кошти на родину.

Ми не будемо проплачувати стіни, стелі, як це було за субвенцію в закладах охорони здоров'я, але система дуже схожа на те, як контрактує Національна служба здоров'я України медзаклади, коли платить їм за пацієнта.

Нам важливі не самі стіни чи харчування, а насамперед команда фахівців, наскільки вони навчені і здатні закрити потребу військовослужбовців.

Звідки взялася тривалість відновлення — 14 днів?

Ми не вибудовуємо щось нове, а беремо ті моделі, які є у світі, і застосовуємо.

Військові часто кажуть, що їм не треба якийсь санаторій, краще, щоб нас відпустили додому, у своє ліжко, до друзів.

Психологічне відновлення не дорівнює відпустці, це відрядження.

Це фактично робоче завдання «йди і відновися»?

Так. У нас зараз працює психологічне відновлення для військових медиків, нам іноземні партнери допомагають, вони вивозять медиків — і воно відбувається у Швеції, в Данії. Військові медики постійно працюють з життям і смертю, і в них особливий стрес. Вони виїжджають на пару тижнів за кордон, і там з ними працюють фахівці, це дуже важливо, таке вже працює.

Нам також треба буде вибудовувати систему супервізії психологів, бо це складна робота — працювати з військовими.

Повинні розуміти, що хочемо від психолога, що він має надавати, що мусимо отримати на виході, тобто вхідне оцінювання, вихідне і що він робить, як часто, яка типова програма.

Бо основа відновлення — психологічний елемент. Медичний допоміжний. Коли людина виходить зі стресу, адреналінова реакція закінчується — починає відчувати різні захворювання, тому має бути можливість звернутися до лікаря на огляд.

Фото: МВС Медично-реабілітаційний хаб МВС столичного гарнізону

Під час пілотного проєкту дивитимемося, що відбувається, й удосконалюватимемо, що треба додати, що прибрати, що переформатувати, це нормальний процес.

Про те, хто і як відбиратиме військових на відновлення. Ви сказали про групу контролю бойового стресу — хто це?

Упродовж останніх майже трьох років благодійні організації оплачували проживання й харчування військовослужбовцям, до яких приїжджали психологи й забезпечували їм відновлення.

Психологи бригади, які відбирають військовослужбовців, яким потрібне відновлення. Наприклад, «Серце Азову» таке робить. Ми маємо підписати з ними меморандум і співпрацювати в цьому напрямку. Беремо їхні напрацювання, бо вони вже мають свої протоколи, бекграунд, як краще робити, коли треба включати сім'ю, коли ні.

Група контролю бойового стресу є частиною Збройних сил.

Тобто пілотний проєкт народився з того, щоб унормувати і зробити системою те, що благодійники і громадські організації роблять останні роки?

Так, упорядкувати і стандартизувати. Зараз немає стандарту послуги психологічного відновлення: що там має бути, які фахівці входять.

Коли буде стандарт, він має поширюватися не тільки на нашу програму, а на всі. У нас немає зайвого часу й права витрачати бюджетні кошти на те, що не дає результату.

Ми не думали, що вибудовування типової програми буде таким складним напрямком, бо в усіх фахівців свій досвід. Ми отримали багато різностороннього досвіду від іноземців, від тих, хто працює у війську; громадські організації показують, як вони це роблять. Створюємо робочу групу, щоб їх зібрати в одному місці, показати наші напрацювання й отримати зворотний зв'язок. Психологічні методи роботи фахівців мають були доказовими, а не «а може, допоможе».

Фото: надано Валентиною Оболенцевою Валентина Оболенцева

Запитаю обережно про людський фактор. Є багато повідомлень військовослужбовців про певну вибірковість, коли командування розуміє, що має владу й право вибору когось відправити або не відправити, і часто зловживає цим.

Ми будемо говорити про електронні інструменти для цієї системи. Щоб це була, наприклад, медична інформаційна система ЗСУ, щоб ми бачили, на основі чого відбирають військовослужбовців, яке оцінювання вони проходили, і потім робили зріз: звідки, скільки військовослужбовців виходить на відновлення, якщо з певної бойової частини виходять на відновлення, але ніхто не направляється, то з'являються питання, це буде підставами для моніторингу у військах.

Групи контролю бойового стресу будуть використовувати інструмент, на основі якого вони відбиратимуть за критеріями. Хотілося б, щоб це був оптимально об'єктивний метод, бо ми розуміємо питання маніпуляцій.

До нас приїжджали іноземці. які показували шкалу психічного здоров'я, де синій — це норма, зелений — це плюс-мінус норма, жовтий — зверніть увагу. Червоний — це вже до психіатра.

А оранжевий якраз наш, для цієї програми. Є відповідні інструменти, які мають підсвітити цей стан. Після відновлення військовослужбовець має за шкалою повернутися хоча б у край зеленої зони.

Щоб було якнайменше людського фактора, треба думати й аналізувати. Можливо, анкетування робити за допомогою комп'ютерної програми, щоб навіть нефахівець включив і менше втручався в процес відбору.

Фото: Міністерство оборони України

Коли запустять пілот? Попередньо планували в жовтні-листопаді цього року.

Ще не запустили. Працюємо над нормативкою, вносимо зміни в оборонні закупівлі. Це все складні моменти, як і бюджетування.

Оскільки зараз є складності, пілот запустять з нового року, не раніше?

Можливо, так, бо є ще питання бюджетування. Але в бюджеті гроші є на це.

Де буде пілот?

Ми хотіли б, щоб на максимально безпечній території. Будемо дивитися, які заклади відповідатимуть встановленим вимогам.

Якщо вони захочуть за кошти благодійників щось більше зробити, ніж буде у вимогах: додати басейн чи СПА, — ми тільки за.

Як ви будете розуміти, що відновлення спрацювало?

На старті програми психолог робить вхідне оцінювання, потім проміжне і по завершенню вихідне.

Якщо динаміка не матиме покращення, постане питання, що 14 днів відновлення недостатньо і, можливо, потрібно скерувати військовослужбовця кудись у спеціалізований медзаклад.

На вхідному оцінюванні також може бути визначено, що потрібен уже не психолог, потрібні більш спеціалізовані заклади.

Фото: Генштаб Військовослужбовець ЗСУ.

А може виявитися, що великий відсоток військових, які не були на відновленні стільки часу, потребуватимуть продовження такої реабілітації або скерування на більш спеціалізовану допомогу?

Є такий ризик.

Якщо пілот спрацює, як потім почне система розгортатися?

Хотілося б, щоб кожен військовослужбовець мав таке психологічне забезпечення мінімум раз на рік. Це мрія. Тут ще дуже багато невідомих. Наскільки заклади готові заходити на договори, чи будуть фахівці і скільки, наскільки зможемо віддавати з війська військовослужбовців, тому що зараз багато питань не закритих по мобілізації.

Коли пілот запустять, скільки місяців дивитиметеся, поки побачите, що воно ОК і можна масштабувати?

Хотілося б сказати три, але це буде непоказово, бо є досвід розбудови системи охорони здоров'я. Там показовими були шість місяців.

Тобто масштабування почнеться не раніше ніж улітку 2025 року, якщо з пілотом усе буде гаразд, він спрацює?

Важко сказати, але десь так.