Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд

LB.UA уважно спостерігає за відновленням Охматдиту після російського ракетного удару 8 липня. Тож читайте свіжий епізод документального серіалу «Гроші на Охматдит». Почнемо класично з того, що було в попередніх серіях.

Адвокатське об’єднання AVER LEX — один з донаторів на відбудову лікарні — позивається до благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство», у якому досі лежать 378 млн грн пожертв українців. Адвокати вимагають переказати їх на офіційний рахунок лікарні. Фонд відмовляється зробити це із серпня.

Це колись мало статися. Через зібрані донати на Охматдит починається суд.

Серія 1. Удар по лікарні

Уранці 8 липня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Одна ракета прямим влучанням зруйнувала токсикологічний корпус Охматдиту, найбільшої дитячої лікарні. Вибухова хвиля вдарила ще по кількох корпусах — зокрема, хірургічному й новому, який запустили тільки-но у 2022-му. Світові медіа й лідери знову звернули увагу на Україну.

Фото: Зоряна Стельмах Зруйнований токсикологічний корпус лікарні

Серія 2. Хвиля донатів

Злість і розпач через удар по дитячій лікарні українці й іноземці конвертували в донати. Лікарня виставила реквізити для допомоги, де поруч з офіційним і рахунок благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство». Ці ж реквізити опублікували офіційні сторінки, зокрема МОЗ. Потім вони скажуть, що це була ідея гендиректора Охматдиту Володимира Жовніра.

Назва й офіційна публікація рахунків переконали українців, що це фонд лікарні. І туди посипалося 378 млн грн пожертв — і від людей, і від організацій, і від бізнесів. На офіційний благодійний рахунок додатково надійшли 312 млн грн, і ще 320 млн грн — через United24. 100 млн грн виділив уряд. Заявили про фінансову підтримку і міжнародники.

Фото: Зоряна Стельмах Руйнування і пошкодження інших корпусів на території Охматдиту після атаки РФ

Серія 3. Скандальний а-ля тендер

Політики пообіцяли відновити Охматдит якнайшвидше. Наближення зими підганяло: новий корпус пошкодило так, що протиаварійні роботи на фасаді критичні, аби пережити холоди. А саме в нього звели медиків і пацієнтів трьох корпусів: цього, зруйнованого токсикологічного і хірургічного, який після удару визнали аварійним.

Благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство» оголосив тендер. Чому не лікарня? Бо через фонд швидше, бо без усіх бюрократичних держпроцедур. Торги провели на комерційному майданчику за відмінними від державних правилами. Вибрали переможця з третьою за дороговизною пропозицією, у ній ціни на ряд робіт виявилися завищеними. Виникли підозри в корупції.

Охматдит запевнив, що всі ціни орієнтовні — стали б чіткими тільки після розробки проєктно-кошторисної документації та її оцінки державною експертною комісію. І тоді сума мала поменшати. А дефектний акт виписували «укрупнено», щоб було з чим виходити на тендер у такі короткі терміни.

Але скандал уже горів. Чому все так сталося, ніхто публічно не проаналізував. Благодійний фонд, який на основі цього акта замовляв тендер, у розмові з LB.ua визнав, що документ нечіткий і зроблений поспіхом, аби пошвидше почати ремонт. «Але згідно з документом, який надала лікарня, ціни [на відновлення корпусу] не існувало. Не можна було визначити ціну», — наголосив директор фонду Євген Вембер.

Фото: Олександр Ратушняк Керівник благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство» Євген Вембер під час брифінгу в Охматдиті, 2 серпня 2024 року.

Аби вгамувати хвилю обурення, Віктор Ляшко заявив, що результати тендеру скасують, а кошти фонд перекаже на офіційний рахунок лікарні. І буде офіційний тендер через Prozorro. Так, це довше, але з усіма процедурами. Коли він це казав, поруч сидів директор фонду Євген Вембер. Жодних заперечень не мав. Але грошей не віддав.

Серія 4. Фонд грошей не віддає

Спершу фонд мовчав. Аж до заяви гендиректора Охматдиту Володимира Жовніра, що «Охматдит — Здорове дитинство» не планує перераховувати лікарні 378 млн грн донатів.

Євген Вембер відповів на закид, що фонд вивчає варіанти передачі коштів, але не бачить правових підстав переказувати їх за чиїмсь усним розпорядженням. Мовляв, хай МОЗ дасть чітке цільове призначення. І що фонд пропрацьовує альтернативні варіанти, як витратити зібране.

Це спричинило ще одну хвилю обурення. Бо українці донатили лікарні, а виявилося, що благодійний фонд «Охматдит — Здорове дитинство» — юридично окрема структура і може робити з грошима все, що вважає за потрібне.

При цьому фонд не спроможний оперувати такими сумами, не має прозорої звітності, не проходив незалежних аудитів. Заснували його гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір і Євген Вембер, які були друзями. В учасниках фонду — працівники лікарні й телеведучі Соломія Вітвіцька та Юрій Горбунов. Жодних розроблених процедур, досвіду тендерів тощо.

Фото: Олександр Ратушняк Очільник МОЗ Віктор Ляшко й гендиректор лікарні Володимир Жовнір під час брифінгу в Охматдиті, 2 серпня 2024 року.

Зрештою, кошти залишилися на рахунках фонду. Почалася дуель юридичними аргументами. Фонд заявив, що юридично нібито не може просто взяти й перерахувати кошти на рахунок лікарні, тоді як Віктор Ляшко зазначив, що вони це пропрацювали і питань не виникло. Зрештою, він звернувся до Нацполу і відсторонив гендиректора Володимира Жовніра з посади на час перевірки.

Серія 5. У члени фонду заходять юристи

У розпал скандалу Євген Вембер завів у склад учасників і правління фонду двох юристів — Оксану Соколовську та Євгена Солодка. Ситуація лише погіршала, гроші застряли у фонді на місяці. Адвокати наполягали, що переказувати кошти лікарні немає підстав, а от нададуть їх — будуть кошти.

Соколовська відома в медіа тим, що захищала одного з російських військовослужбовців, котрих 2015 року затримали в зоні бойових дій біля Щастя. Тоді захисники росіян наполягали, що ті не кадрові військові РФ, а за контрактом служили в «поліції» так званої ЛНР. У грудні 2015 року в інтерв'ю російському виданню «Медуза» на питання журналіста, чи поділяє адвокатка думку України, що Росія бере участь у війні проти неї, Соколовська відповіла: «Коли почався поділ нашої країни, федералізація, це було спровоковано незаконним поваленням Януковича».

Солодко відомий як адвокат регіонала Олександра Єфремова, також представляв інтереси скандального Окружного адміністративного суду Києва. На питання про те, як ці адвокати з'явилися у фонді, Вембер заявив, що давно знає їх як фахових юристів. А кошти не передають, бо вбачають «ризики»: «Я не хочу в СІЗО. Вважаю, що не заслужив сісти. За що? Тому ми пишемо, що дайте правові підстави — і ми зробимо».

Поки фонд не віддає кошти, в Охматдиті створили Раду відновлення з найбільших донаторів і представників лікарні й МОЗу. Благодійний фонд «Таблеточки» профінансував оцінку пошкоджень лікарні, на основі чого оголосили тендер і визначили переможця на перші протиаварійні роботи.

Фото: Інна Варениця Ординаторська в Охматдиті після атаки 8 липня

Фото: Макс Требухов Пошкодження в сусідніх корпусах після атаки

Серія 6. Конфлікти всередині фонду за гроші

Голова фонду Євген Вембер 28 жовтня заявив, що зібрані на відновлення лікарні кошти досі на рахунках фонду. Недоторкані. Але визнав власні помилки. Зокрема, такою помилкою Вембер назвав Оксану Соколовську. Ініціював виведення її зі складу фонду. Мовляв, «вірив у її чесність, тож без жодних підозр підписував юридичні угоди, які вона надавала». І вона переконала його укласти угоду з адвокатським бюро Андрія Киченка. Нібито вимагала проплачувати чимало за послуги цьому бюро — сумарно понад 500 000 грн. Але фонд був проти. Виник скандал. Соколовська виявилася адвокаткою Киченка у кримінальному провадженні, яке розглядає Вищий антикорупційний суд.

Тож заяви Соколовської про те, що вона «сама виходить з фонду» — брехня. Тепер фонд оновить склад учасників і готується до незалежного аудиту.

Соколовська всі звинувачення назвала неправдивими і заявила, що «боротьба з МОЗ і відновлення Охматдиту потрібні були лише адвокатам у фонді».

Нова хвиля обміну звинуваченнями здійнялася на фоні анонсу про позов до фонду.

Фото: Олександр Ратушняк

Серія 7. Суд. Початок

Оксана Соколовська заявила, що найближчим часом вийде зі складу учасників і членів правління Благодійного фонду «Охматдит — Здорове дитинство»: «Однак виключно після перемоги в суді за позовом AVER LEX — це принципове для нас, адвокатів, питання».

Позов AVER LEX складається з двох частин:

Перерахувати на казначейський рахунок лікарні 300 000 грн донату, який AVER LEX задонатив на відбудову Охматдиту благодійному фонду; Виконати вимогу МОЗу перерахувати всі донати, отримані фондом, на офіційний рахунок лікарні.

Старший партнер компанії Віталій Сердюк у коментарі LB.ua перед засіданням зазначив, що йому особисто важливий Охматдит, бо і він лікувався там, і його діти. І дочка їздила розбирати завали.

Компанія відразу переказала фонду наявне на рахунках — на допомогу. Чому донатили саме благодійному фонду? Бо розуміли, що через нього можна швидше й легше запустити всі процеси. Коли розгорівся скандал навколо коштів і першого тендеру, адвокати звернулися по офіційні пояснення і, кажуть, не отримали їх.

Фото: Ірина Андрейців AVER LEX Віталій Сердюк Старший партнер компаніїВіталій Сердюк

«Ми не могли зрозуміти, що відбувається, — зауважив Сердюк. — На наш лист не було відповіді. Лише їхні заяви у фейсбуці. Оскільки чіткої відповіді ми не отримали, вирішили як адвокати звернутися до суду, щоб з’ясувати, що відбувається з коштами благодійників. Наша задача в рамках цього процесу — отримати юридичну оцінку подій. І дати поштовх, щоб знайшли спільну мову поважні організації: фонд, МОЗ і Охматдит. Щоб був результат».

Перше підготовче засідання в суді було коротким. Соколовська стверджувала, що є заступницею голови фонду й посадовою особою. Натомість адвокати AVER LEX відповідали, що вона вже не має права представляти фонд.

Другий адвокат компанії Іван Осколков навів ухвалу суду про те, що Соколовська оскаржує рішення фонду звільнити її з посади заступниці голови, і скрин з офіційної сторінки фонду про порядок денний засідання, на якому мають вирішувати питання виключення Соколовської зі складу учасників фонду. Соколовська заявила, що наразі представницею є вона, а рішення ухвалюватимуть 8 листопада.

«Незрозуміла структура управління фондом. І логіка дій», — посміхнулася суддя на намагання Соколовської довести, що має право представляти фонд.

Фото: Ірина Андрейців Суддя Ганна Бондаренко-Легких, Віталій Сердюк (у центрі) і його адвокат Іван Осколков (праворуч) під час засідання суду

«Керівник фонду Євген Вембер поки що єдиний уповноважений. Він приймає рішення по загальних зборах. Ви публічно почали звинувачувати одне одного. Керівник не може визначитися, що робити і як представляти інтереси фонду в суді», — додала суддя.

Адвокат Сердюк запропонував відкласти розгляд питання до з’ясування обсягу повноважень Соколовської: «У мене наразі є інформація, що саме Соколовська використовує доступ Євгена Вембера до системи й усе, що внесено до системи за його підписом, внесла Соколовська. І є наказ від 12.10, що наказ, який зараз представляє Соколовська на підтвердження своїх повноважень, скасований». Ці документи адвокат хоче верифікувати.

Суддя зрештою вирішила викликати на наступне засідання саме Євгена Вембера, аби він особисто пояснив, хто ж має право представляти фонд. Наступне засідання суду — 3 грудня.

Поки що видається, що Соколовська вирішила поборотися з Вембером за право розпоряджатися справами фонду й вирішувати, зокрема, питання 378 млн грн донатів. До того ж на ці рахунки крапають відсотки. Це вже мають бути мільйони гривень.