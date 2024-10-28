Контрольоване запалення: дослідження показало, що допоможе здоровіше старіти

Вчені визначили ключовий фермент, який сприяє хронічному запаленню в старіючих клітинах. Його блокування запалення, і пропонує нову стратегію лікування захворювань, пов’язаних зі старінням, і сприяння здоровому старінню.

Дослідження пояснює, чому з віком ми уповільнюємося

Про це каже нове дослідження науковців із Університету Кумамото.

Мова про фермент ACLY. Профільне видання SciTechDaily називає цю роботу «значним прорив у вивченні старіння».

Дослідження зосередили на «клітинному старінні» — процесі, коли вони перестають ділитися та переходять у стан, пов’язаний із хронічним запаленням і старінням. Цей стан відомий як SASP – секреторний фенотип, пов’язаний зі старінням.

Старіючі клітини виділяють високі рівні запальних білків, які прискорюють старіння та хвороби, такі як деменція, діабет і атеросклероз.

Вчені виявили, що ACLY відіграє вирішальну роль в активації SASP. Це відкриття зробили за допомогою розширеного секвенування та біоінформаційного аналізу людських фібробластів – типу клітин, які зустрічаються по всьому тілу.

Дані показали, що блокування активності ACLY, генетично або за допомогою інгібіторів, значно знижує експресію пов’язаних із запаленням генів у старіючих клітинах. Це свідчить про те, що ACLY є вирішальним фактором у підтримці прозапального середовища в старіючих тканинах.

Також дослідження показало, що вчені, цілячись на конкретні білки, здатні пригнітити запалення у літніх мишей, тобто є потенціал інгібіторів ACLY у контролі хронічного запалення, аби в людей було максимально здорове старіння.

Тобто це відкриття відкриває шлях для того, аби далі вчені могли працювати над створенням ліків, які б спрямовувались цільово на шкідливі аспекти старіючих клітин. Це вже мова про керування старінням та хворобами, які виникають із віком.