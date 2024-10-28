Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити

Більшість причин тривалого кашлю виходять за рамки застуди, симптоми якої ніяк не можуть минути.

Це пояснює на початку нового осінньо-зимового епідемічного сезону Гарвардська медична школа.

Кашель буває різним: сухим чи мокрим, поверхневим чи глибоким, «гавкаючим» чи десь «у грудях» тощо. Іноді тип кашлю може вказувати на його причину.

Докторка Джессіка МакКеннон, фахівчиня з реанімації легенів у Гарвардському університеті, пояснює, що кашель – це природний рефлекс. Він допомагає підтримувати дихальні шляхи чистими.

Заичайний кашель, як правило, спричиняє застуда чи інше ГРВІ — триває він три тижні або менше. Якщо кашель триває вісім тижнів і більше, його вважають хронічним. Це рідко буває небезпечним, але, може викликати питання у пацієнта та лікарів.

Коли люди приходять до пульмонолога через хронічний кашель, зазвичай сподіваються, що наприкінці першого візиту вже підуть із відповіддю, ліками та швидко відчують себе краще, каже МакКеннон. Але так може не статись. Бо причину кашлю часом ще треба пошукати.

Хронічний кашель часто має декілька причин, тому лікарі дивляться не лише на дихальні шляхи чи легені. Часто, пояснює лікарка, медики думають «зверху вниз»: про пазухи, функцію ковтання, стравохід і шлунок.

Затяжний кашель може бути через більш ніж десяток причин. Це, наприклад, проблеми з пазухами (синусит), сезонна алергія, рефлюксна хвороба (закидання кислого вмісту шлунка догори), побічні дії ліків, тощо.

Серйозними причинами кашлю є астма, хронічне обструктивне чи інтерстиціальні захворювання легень, хронічна легенева інфекція, рак легень та деякі інші.

Інколи хронічний кашель виникає з «дивних причин», на кшталт потрапляння вушної сірки, зазначає МакКеннон. А іноді винуватець очевидний: куріння тютюну, марихуани чи вейпінг.

«По суті, все, що потрапляє в легені, чого там бути не повинно, потенційно може викликати кашель», – додає лікарка.

Вона радить спершу спробувати ліки, що відпускають без рецепта, щоб вгамувати кашель.

Можна спробувати й антигістамінні препарати, якщо вважаєте, що це може бути алергія, або антациди для кислотного рефлюксу.

Але якщо ефекту немає, час звернутися до лікаря. Сказати, що пробували, що спрацювало, а шо ні. Це дасть йому підказки.

Також лікарка радить записувати ознаки та регулярність свого кашлю, це теж дасть підказки медикам. Наприклад, нотуйте, які обставини були, коли почався кашель, який він був, мокрий чи сухий, чи він погіршується після їжі, чи коли ви лежите, чи посилюється, коли ви лягаєте спати, тощо.

Одразу до лікаря слід іти, якщо є якісь із цих симптомів:

тривалий кашель не проходить після лікування антибіотиками

відчуваєте задишку

хрипи

біль у грудях, тиск або стиснення

кров у мокроті

зниження ваги

втома.

Окрім фізичного огляду, лікар може скерувати вас на рентген, часом на комп’ютерну томографію.