Ви не зможете застудитися, промокнувши під дощем, але на ризик захворіти це впливає

Застуда виникає через віруси, а не через дощ. Утім, якщо ви тривалий час побули промоклими у холоді, це може нашкодити імунній системі, роблячи вас більш вразливими до вірусів на кшталт ГРВІ.

Це пояснюють на основі наукових даних профільні медичні ресурси Healthline та Health.

Ви напевно чули застереження, що гратися під дощем не можна, бо застудишся, або й запалення легень можна дістати.

Частка правди тут є, але зв’язок не такий прямий.

Ви можете мати вищий шанс захворіти після тривалого перебування під дощем. Дослідження 2022 року каже, що коли вам холодно і ви перебуваєте на вулиці під тривалим дощем, це може знизити ефективність імунної системи, роблячи організм більш сприятливим підхопити вірус ГРВІ. Але промокання під дощем не гарантує, що ви вхопите застуду чи грип.

Застуду може спричинювати понад 200 вірусів. Заразні віруси передаються повітрям та близьким фізичним контактом. І коли людина торкається рота, очей чи носа руками, які до цього контактували з частинками вірусу.

Інше дослідження показує, що віруси застуди та грипу більш ймовірно процвітають у холодних сухих умовах. І гірше – у вологих умовах на кшталт дощу.

Тому гуляти під дощем можна, єдине, про що слід подумати – одягтися так, аби вам було тепло і сухо. Тобто водовідштовхуючий одяг та взуття дадуть додаткові переваги.