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У МОЗ нагадали, яка популярна народна медицина не допоможе при застуді і грипі

На початку сезону ГРВІ Міністерство охорони здоров’я нагадує українцям, які популярні популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть нашкодити. 

У МОЗ нагадали, яка популярна народна медицина не допоможе при застуді і грипі
Лікування застуди та грипу
Фото: Freepik

Мова про терапію частиком, вітамін С, гірчицю та гірчичники, пару від картоплі та розчини солі, соди та йоду. 

Немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.

Також жодні дослідження не довели, що вітамін С ефективний проти грипу. Вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою. 

Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.

Дихання парою від гарячої картоплі може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей. 

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Утім, міцний сольовий розчин, а ще й із йодом, може спричинити пошкодження слизової.

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