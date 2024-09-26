У МОЗ нагадали, яка популярна народна медицина не допоможе при застуді і грипі

На початку сезону ГРВІ Міністерство охорони здоров’я нагадує українцям, які популярні популярні засоби народної медицини від грипу та застуди не лише неефективні, але й можуть нашкодити.

Мова про терапію частиком, вітамін С, гірчицю та гірчичники, пару від картоплі та розчини солі, соди та йоду.

Немає доказів того, що часник має противірусні властивості й допомагає вилікуватись від грипу чи запобігти захворюванню. Водночас його надмірне вживання може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, а інтенсивна часникова ароматерапія може спровокувати кашель і спазм бронхів.

Також жодні дослідження не довели, що вітамін С ефективний проти грипу. Вживання великої кількості вітаміну С може спричинити розвиток алергічних реакцій і каменеутворення в нирках, надто на фоні зневоднення, повʼязаного з лихоманкою.

Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до сильного підвищення температури тіла. Крім того, такі процедури загрожують опіками на шкірі та подразненням дихальних шляхів, алергічними реакціями і бронхоспазмом.

Дихання парою від гарячої картоплі може викликати опіки дихальних шляхів, слизової оболонки носа та рота і навіть опіки шкіри, особливо у дітей.

Сіль і сода справді мають антисептичну дію, хоча й доволі слабку. Утім, міцний сольовий розчин, а ще й із йодом, може спричинити пошкодження слизової.