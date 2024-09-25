FDA схвалила вакцину від грипу у спреї для носа: її можна ввести вдома без медика поруч

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило FluMist, назальну вакцину проти грипу, для самостійного введення вдома – медика поруч уже не треба.

Це перша в своєму роді вакцина проти грипу, яка пропонує безголковий варіант, простий і зручний. Це спрей у ніс.

Виробник сподівається, що це покращить доступ і сприйняття. Раніше дозволяли вводити цю вакцину в медзакладі.

FDA вказує, що вакцина безпечна та ефективна для використання протягом багатьох років. Спочатку FDA схвалило препарат FluMist у 2003 році для людей 5-49 років, а в 2007 році — для дітей від 2 років.

FluMist містить ослаблену, нешкідливу версію вірусу грипу, і його потрібно приймати раз на рік.

Грип може викликати такі симптоми як лихоманка, закладеність носа, біль у горлі, кашель, болі в тілі, втома.

Він циркулює зазвичай восени та взимку, щороку вражаючи мільйони людей. FluMist захищає від двох поширених типів вірусу грипу – А та В, і підходить для будь-якої людини віком від 2 до 49 років.

За даними MedImmune, дочірньої компанії AstraZeneca, яка виробляє FluMist, дослідження показали, що люди 18-49 років можуть успішно вводити собі вакцину, і вона настільки ж ефективна, як це робить лікар або медсестра. Виконавчий віце-президент AstraZeneca Іскра Рейч сподівається, що це схвалення полегшить сім’ям і громадам доступ до вакцини проти грипу на власних умовах – за межами традиційного медзакладу.

Пітер Маркс, доктор медичних наук, керівник Центру оцінки та дослідження біологічних препаратів FDA, сказав, що це схвалення відкриває більш зручні можливості для людей, які хочуть захистити себе від грипу.

Для дітей віком від 2 до 17 FDA рекомендує, щоб спрей дав опікун.

Поширені побічні ефекти включають нежить або закладеність носа, лихоманку у дітей молодшого віку та біль у горлі у дорослих.

В Україні ця вакцина досі не зареєстрована виробником.