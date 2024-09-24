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Японія передала українським лікарням сучасне обладнання на 30 млн доларів

В рамках першої фази виконання угоди українські медзаклади вже отримати дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф та 2 нейрохірургічні мікроскопи.

Японія передала українським лікарням сучасне обладнання на 30 млн доларів
посол Японії Кунінорі Мацуда і глава МОЗ Віктор Ляшко
Фото: МОЗ

Японія передала українським лікарням сучасне обладнання на 30 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. 

“Сучасне обладнання на 30 мільйонів доларів для українських лікарень від уряду Японії! Саме така сума фінансування передбачена грантовою угодою між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA Ukraine Office) та Урядом України”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в рамках першої фази виконання угоди українські медзаклади вже отримати дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф та 2 нейрохірургічні мікроскопи загальною вартістю понад 21 млн доларів.

Подальшу співпрацю обговорили під час передачі одного з апаратів МРТ для Інститут серця МОЗ України міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та представники японської делегації на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні, паном Кунінорі Мацудою, та головним представником JICA паном Хідекі Мацунагою.

У межах другої фази реалізації угоди в українські медзаклади у різних областях України буде поставлено 18 сучасник нейрохірургічних мікроскопів виробництва Olympus та Mitakа. 8 з них вже працюють в лікарнях. Ще 10 мікроскопів буде встановлено протягом наступного тижня. Сума допомоги по цій фазі перевищила 8,9 млн доларів. 

Також додатково у рамках співпраці українські заклади отримають 20 автомобілів для первинної медичної допомоги та 10 сучасних ендоскопів. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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