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У Японії будівництво бази для американських навчань продовжать ще на три роки

Орієнтовно будівництво завершать у 2030 році. 

У Японії будівництво бази для американських навчань продовжать ще на три роки
Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти. Фото ілюстративне
Фото: НАТО

Нову американську тренувальну базу для винищувачів F-35 на острові Меге у Японії завершать у березні 2030 року, із запізненням на три роки.

Про це пише Kyodo news.

Будівництво затримується в основному через нестачу робочої сили та матеріалів для будівництва тимчасових приміщень для розміщення будівельників після потужного землетрусу, який стався в префектурі Ісікава взимку. Крім того, сильні хвилі навколо острова перешкоджають транспортуванню матеріалів і роблять землю та пісок на острові непридатними для роботи.

Будівництво почалося в січні 2023 року і спочатку передбачалося, що воно триватиме чотири роки.

Відповідно до плану, погодженого урядами Японії та США, навчальний майданчик для зльоту та посадки американських палубних винищувачів перенесуть з острова Івото в Тихому океані, на острів Маге. Переїзд відбудеться після будівництва двох злітно-посадкових смуг на острові Маге.

Злітно-посадкові смуги будуть завершені наприкінці 2027 року, раніше за інші об’єкти бази. Це, можливо, дозволить розпочати там навчання до 2030 року. 

Раніше Збройні сили США проводили навчання з винищувачами на своїй базі Ацугі поблизу Токіо, доки на початку 1990-х років тимчасово не перенесли навчальний майданчик на острів Івото через скарги місцевих жителів на шум.

У рамках перегрупування сил США в Японії всі винищувачі були переведені до 2018 року з Ацугі до Івакуні, що призвело до більш довгих польотів до місця навчання. 

Після того як Вашингтон звернувся до Токіо з проханням підготувати більш зручне та постійне місце для навчань, розглядали саме острів Маге.

Нова база також використовуватиметься для навчань винищувачів-невидимок F-35B Повітряних сил самооборони, які планується розгорнути в префектурі Міядзакі, і Бригади швидкого розгортання амфібій Сухопутних сил самооборони.

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