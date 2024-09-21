Росія та Китай розпочали спільні навчання в Тихому океані

У Тихому океані біля Владивостоку розпочалися спільні російсько-китайські військові навчання на бойових кораблях під назвою "Бейбу/Взаємодія — 2024".
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на росЗМІ.
Армія РФ залучила в навчаннях великі протичовнові кораблі "Адмирал Пантелеев" і "Адмирал Трибуц", малі протичовнові кораблі "МПК-82" і "МПК-107", малий ракетний корабель "Смерч".
Від Китаю у навчаннях беруть участь есмінці "Сінін", "Усі", фрегат "Лінь І" та корабель комплексного постачання "Тайху".
У перший тиждень військові тренуватимуться відбивати напади умовного противника з повітря і води, пропрацьовуватимуть спільне маневрування та оборону під час стоянки на незахищеному рейді в Японському морі.
Співпраця Росії з Китаєм
- У травні Сі Цзиньпін і Путін підписали у Пекіні спільну заяву про “нову еру” партнерства між країнами. У заяві йшлося про протистояння США у безпековій сфері та спільну позицію Москви та Пекіна у всіх питаннях ‒ від Тайваню та України до Північної Кореї і співпраці у сфері мирних ядерних технологій та фінансів.
- Путін заявив, що співпраця Росії з Китаєм є "одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені”. Лідер окупантів додав, що країни разом "підтримують принципи справедливості та демократичного світового порядку, що відображає багатополярні реалії та порядок у світі, заснований на міжнародному праві”.
- Китай, який говорив про “безмежне партнерство" з Москвою всього за два дні до початку повномасштабної війни Росії проти України, є одним з головних союзників Кремля на світовій арені.
- Москва звернулася до Пекіна по допомогу після санкцій, запроваджених Заходом через вторгнення. Китай експортує до Росії матеріали, які дозволили їй відновити вичерпаний арсенал зброї.
- Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив китайські державні компанії в постачанні ключових компонентів для російської оборонної промислової бази. Він також заявив, що Китай не може одночасно покращувати відносини з Європою і продавати зброю Росії.