Росія та Китай розпочали спільні навчання в Тихому океані

Військові тренуватимуться відбивати напади умовного противника з повітря і води.

У Тихому океані біля Владивостоку розпочалися спільні російсько-китайські військові навчання на бойових кораблях під назвою "Бейбу/Взаємодія — 2024".

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на росЗМІ.

Армія РФ залучила в навчаннях великі протичовнові кораблі "Адмирал Пантелеев" і "Адмирал Трибуц", малі протичовнові кораблі "МПК-82" і "МПК-107", малий ракетний корабель "Смерч".

Від Китаю у навчаннях беруть участь есмінці "Сінін", "Усі", фрегат "Лінь І" та корабель комплексного постачання "Тайху".

У перший тиждень військові тренуватимуться відбивати напади умовного противника з повітря і води, пропрацьовуватимуть спільне маневрування та оборону під час стоянки на незахищеному рейді в Японському морі.

Співпраця Росії з Китаєм