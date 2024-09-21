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Чехія та Південна Корея співпрацюватимуть у повному циклі ядерної енергетики

Угоду оцінюють у 17,3 мільярда доларів США.

Чехія та Південна Корея співпрацюватимуть у повному циклі ядерної енергетики
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписують угоди співпрацю в атомній енергетиці
Фото: EPA/UPG

Південна Корея та Чеська Республіка співпрацюватимуть у всьому ядерно-енергетичному циклі. Про це домовилися під час візиту корейського президента Юн Сук Йоля до Чехії.

Як пише Yonhap,  під час візиту Йоль також підписав великий контракт на будівництво атомної електростанції.

Він разом із прем’єр-міністром Чехії Петером Фіалою взяли участь у підписанні меморандумів про взаєморозуміння щодо співпраці в ядерній енергетиці. 

Ці угоди уклали тоді, коли консорціум Південної Кореї прагнув завершити контракт на будівництво двох ядерних реакторів у Дукованах. 

Нові ядерні реактори вже будуватимуть спільно Південна Корея та Чеська Республіка. 

Під час церемонії також підписали 13 інших угод про взаєморозуміння, які охоплюють співпрацю в рамках усього ядерно-енергетичного циклу, включаючи будівництво, експлуатацію, технічне обслуговування, поводження з ядерним паливом і утилізацію відходів.

Угоду оцінюють у 17,3 мільярда доларів США.

У липні цього року Компанія Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) із Південної Кореї стала пріоритетним учасником тендеру на будівництво двох атомних енергоблоків у Чеській Республіці.

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