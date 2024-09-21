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Reuters: Іран затримав передачу РФ пускових установкок для ракет

Імовірно, Росія намагатиметься сама виготовити пускові установки на базі вантажівок. 

Reuters: Іран затримав передачу РФ пускових установкок для ракет
Ракетний комплекс Fath-360
Фото: Fars Media Corporation

Іран не передав Росії необхідні мобільні пускові установки до балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360.

Про це пише Reuters із посиланням на три обізнані у цьому питанні джерела: європейського дипломата, представника європейської розвідки та чиновника США. 

Однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо надійні, щоб працювати на пересіченій місцевості під час української зими. Проте Росія може намагатися модифікувати власні транспортні засоби. 

Інша причина полягає в тому, що, затримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових ядерних переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

Тегеран взагалі заперечує, що надав Москві ракети та тисячі безпілотників, які Росія використовує по українській території. 

Ще 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран поставив ракети Fath-360 в Росію і, та, ймовірно, використає їх протягом кількох тижнів по Україні.

Ці ракети рухаються із надзвуковою швидкістю, коли наближаються до цілей.

Блінкен не повідомив, скільки Fath-360 Іран поставив Росії і коли вони були відправлені.

Раніше Reuters встановило, що російське вантажне судно Port Olya-3, на яке США наклали санкції, здійснювало рейси між іранським портом у Каспійському морі Амірабад і російським портом Olya кілька разів у період з травня по 12 вересня.

  • Раніше ЗМІ писали, що Кремль вже отримав партію з кількох сотень ракет малої дальності "Фатх-300". Десятки російських військовослужбоців проходили на території Ірану навчання щодо використання цієї зброї.
  • Білий дім заявив, що постачання Іраном балістичних ракет Росії є "різкою ескалацією" у підтримці ісламською республікою війни в Україні.
  • У МЗС України також відреагували на ймовірну передачу Іраном балістичних ракет росіянам і попередили, що в разі підтвердження цього факту, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. У МЗС також викликали тимчасового повіреного Ірану.
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