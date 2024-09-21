Reuters: Іран затримав передачу РФ пускових установкок для ракет

Іран не передав Росії необхідні мобільні пускові установки до балістичних ракет ближнього радіусу дії Fath-360.

Про це пише Reuters із посиланням на три обізнані у цьому питанні джерела: європейського дипломата, представника європейської розвідки та чиновника США.

Однією з причин, чому Іран не надіслав пускові установки, може бути те, що цивільні вантажівки, які Іран модифікував для запуску цих та інших ракет, недостатньо надійні, щоб працювати на пересіченій місцевості під час української зими. Проте Росія може намагатися модифікувати власні транспортні засоби.

Інша причина полягає в тому, що, затримуючи пускові установки, Іран відкриває простір для нових ядерних переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості.

Тегеран взагалі заперечує, що надав Москві ракети та тисячі безпілотників, які Росія використовує по українській території.

Ще 10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран поставив ракети Fath-360 в Росію і, та, ймовірно, використає їх протягом кількох тижнів по Україні.

Ці ракети рухаються із надзвуковою швидкістю, коли наближаються до цілей.

Блінкен не повідомив, скільки Fath-360 Іран поставив Росії і коли вони були відправлені.

Раніше Reuters встановило, що російське вантажне судно Port Olya-3, на яке США наклали санкції, здійснювало рейси між іранським портом у Каспійському морі Амірабад і російським портом Olya кілька разів у період з травня по 12 вересня.