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Сили оборони за добу знищили 120 росіян на південному напрямку

Ворог здійснив безуспішні штурмові дії на Оріхівському напрямку.

Сили оборони за добу знищили 120 росіян на південному напрямку
Фото: Скрін з відео

Сили оборони півдня впродовж доби знищили 120 окупантів. Також росіяни втратили 36 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що втрати російських загарбників за минулу добу становлять 120 осіб. Також з військової техніки ворог втратив:

  • 10 артилерійських систем;
  • 8 одиниць авто-бронетехніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 2 окопні РЕБ;
  • 10 мотоциклів;
  • 4 човни.

Також бійці ЗСУ вразили: 17 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання палива, 4 спостережні пости та 1 місце зльоту БпЛА.

На Придніпровському та Оріхівському напрямках окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударв, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, ведуть аеророзвідку.

За минулу добу ворог застосував 264 FPV-дронів, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 293 осколкових боєприпасів. 

Минулої доби українські захисники знешкодили 1440 російських загарбників. Також ворог втратив 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 92 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

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