Президент про ситуацію на фронті: Курська операція виконує свою задачу

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві із журналістами розповів, якою є ситуація на фронті.

Як пише LB.ua, глава держави повідомив, що Курська операція виконує свою місію, і завдяки їй вдалося відтягнути сили ворога.

"Курськ я вважаю, що виконує свою задачу. Ми відтягнули сили ворога: там 42 000 росіян. Може бути і 60 тисяч", – сказав Зеленський.

Він додав, що наступи росіяни виконують за однією і тією ж методикою. Саме тому Україна просила далекобійну зброю

"Всі їх (росіян-ред.) наступи виключно по одній і тій самій методиці. Ці бомби, КАБи знищують все. Вони знищують, наші відходять, вони артилерією добивають, руйнують наші позиції і потім захоплюють", – повідомив президент.

Саме тому зараз пізно використовувати ATACMS, тому що окупанти відтягули усе вглиб.

"Вони пересувають літаки на інші аеродроми. Підготували майданчики для своєї зброї, щось відтягнули на 300+ кілометрів. Так, багато речей тактичних є на цій відстані, і нам потрібна далекобійна зброя. Але вони багато чого перетягнули туди. Тому й треба говорити сьогодні про серйозні рішення", – резюмував президент і додав, що зараз допомога надходить повільно, але на початку вересня цей процес прискорився, і Україна це "відчуває".