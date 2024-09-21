Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина

Вночі та вранці російська армія 17 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Через ворожі атаки загинула людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться у повідомленні.

У Білопільській громаді російська армія била з РСЗВ (10 вибухів), FPV дроном (1 вибух), КАБ (2 вибухи). Середино-Будська громада зазнала атаки FPV дроном (1 вибух). У Миропільській громаді були танковий обстріл (20 вибухів) та обстріл з РСЗВ (24 вибухи). Загинула цивільна особа. Також був пуск КАБ (1 вибух).

По Краснопільській громаді завдали атаки 3 FPV дронами (3 вибухи). У Великописарівській громаді зафіксували атаку FPV дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (8 вибухів). Буринська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

У Есманьській громаді війська РФ здійснили атаку некерованою авіаційною ракетою (НАР) (3 вибухи). У Тростянецькій громаді зафіксували атаку БпЛА типу "Шахед" (2 вибухи).