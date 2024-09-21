Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина
Фото: Сумська ОВА

Вночі та вранці російська армія 17 разів обстріляла прикордоння Сумської області. Через ворожі атаки загинула людина.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Буринська, Есманьська, Середино-Будська громади", — ідеться у повідомленні.

У Білопільській громаді російська армія била з РСЗВ (10 вибухів), FPV дроном (1 вибух), КАБ (2 вибухи). Середино-Будська громада зазнала атаки FPV дроном (1 вибух). У Миропільській громаді були танковий обстріл (20 вибухів) та обстріл з РСЗВ (24 вибухи). Загинула цивільна особа. Також був пуск КАБ (1 вибух).

По Краснопільській громаді завдали атаки 3 FPV дронами (3 вибухи). У Великописарівській громаді зафіксували атаку FPV дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (8 вибухів). Буринська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

У Есманьській громаді війська РФ здійснили атаку некерованою авіаційною ракетою (НАР) (3 вибухи). У Тростянецькій громаді зафіксували атаку БпЛА типу "Шахед" (2 вибухи).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies