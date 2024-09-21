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За ніч Сили ППО збили 5 керованих ракет та 11 "Шахедів"

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

За ніч Сили ППО збили 5 керованих ракет та 11 "Шахедів"
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 21 вересня Сили оборони збили 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 "Шахедів". 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 21 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 25-ти засобів повітряного нападу противника", — ідеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. 

Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська – РФ.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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