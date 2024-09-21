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Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Видача наркотиків російським солдатам не була офіційною. 

Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам
Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам
Фото: ЦНС

Центру нацспротиву має докази систематичної видачі керівництвом наркотичних засобів солдатам російської армії.

“Підтвердженням слугує документація, яка є в розпорядженні ЦНС. З них слідує, що в мотострілецьких ротах командири взводів “підгодовували” своїх підлеглих наркотичними та психотропними засобами. Йдеться про промедол, який офіційно заборонений на території РФ”, - йдеться у повідомленні.

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Промедол – це наркотичний анальгетик, який при високій концентрації викликає почуття ейфорії, а при регулярному його прийманні у людини з’являється наркотична залежність.

Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам
Фото: Центр нацспротиву
Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам
Фото: Центр нацспротиву
Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Таким чином військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії, оскільки не мають страху перед болем або смертю.

Згідно з документації відомо, що видача наркотиків не була офіційною. 

Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам
Фото: Центр нацспротиву
Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Отже у військових частинах вівся “чорний” облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з наявної інформації, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною.

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