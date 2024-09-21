Центру нацспротиву має докази систематичної видачі керівництвом наркотичних засобів солдатам російської армії.

“Підтвердженням слугує документація, яка є в розпорядженні ЦНС. З них слідує, що в мотострілецьких ротах командири взводів “підгодовували” своїх підлеглих наркотичними та психотропними засобами. Йдеться про промедол, який офіційно заборонений на території РФ”, - йдеться у повідомленні.

Промедол – це наркотичний анальгетик, який при високій концентрації викликає почуття ейфорії, а при регулярному його прийманні у людини з’являється наркотична залежність.

Фото: Центр нацспротиву Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Фото: Центр нацспротиву Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Таким чином військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії, оскільки не мають страху перед болем або смертю.

Згідно з документації відомо, що видача наркотиків не була офіційною.

Фото: Центр нацспротиву Центр нацспротиву отримав докази роздачі наркотиків російським солдатам

Отже у військових частинах вівся “чорний” облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з наявної інформації, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною.