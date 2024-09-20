Наступного тижня США можуть оголосити про великий пакет озброєнь для України, - CNN

Ймовірно, пакет буде значно більшим, ніж останні.

США можуть оголосити про великий пакет озброєнь для України наступного тижня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Очікується, що пакет озброєнь, ймовірно, включатиме артилерію, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси. Він буде значно більшим, ніж нещодавні пакети, які коливалися близько 200 млн доларів за останні кілька місяців.

Водночас джерела зазначають, що доставку обладнання можуть затримати через брак зброї та озброєння.

А оскільки менш ніж через два тижні закінчується термін президентських повноважень щодо 5,9 млрд доларів допомоги для України, США можуть оголосити про великі пакети військової допомоги, на надання яких знадобляться місяці.