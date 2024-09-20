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Центр нацспротиву: росіяни відстрілюють собак на тимчасово окупованій Херсонщині

Окупанти роблять це для “запобігання сказу”.

Центр нацспротиву: росіяни відстрілюють собак на тимчасово окупованій Херсонщині
Росіяни відстрілюють собак на тимчасово окупованій Херсонщині
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни проводять на тимчасово окупованих територіях варварську політику щодо бездомних собак.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“В межах “запобігання сказу” російські військові почали відстріл бездомних собак на ТОТ лівого берега Херсонщини”, - йдеться у повідомленні. 

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Уточнюється, що росіяни відстрілюють собак в закинутих селах, де їх популяція збільшилась через бойові дії.

Водночас росіяни не вдаються до вакцинації тварин, а займаються саме відстрілом. Це притаманно країні, де не цінується життя а ні людське, а ні тварини.

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