Головне за п’ятницю, 20 вересня: удари по Одесі, Дніпру та Харкову, 190 бойових зіткнень, обмеження використання Telegram

Бойові дії на Донеччині, 190 бойових зіткнень, ворожі обстріли, засідання Ставки, позика в 35 млрд євро від Євросоюзу. Яким запам’ятається 940-й день повномасштабної війни.

20 вересня російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси. Поранень зазнали четверо цивільних, пошкоджено цивільне судно під прапором Антігуа.

Увечері 20 вересня Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, додавши, що частково зруйнована будівля освітнього центру.

За інформацією ОВА, постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні поранення і перелом.

Увечері росіяни вдарили КАБами по Харкову.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 вересня відбулося 190 бойових зіткнень. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Найбільша кількість боєзіткнень відбулася на Курахівському напрямку. Також активні бойові дії відбувались на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 вересня – в новині.

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили питання, які мають критичне значення для міцності України. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", — зазначає Зеленський.

Також під час засідання Ставки обговорили власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ.

Докладніше – в новині.

Євросоюз надасть Україні позику в 35 млрд євро як частину зобов'язань країн Group of 7. Про це під час перебування в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона назвала це великим внесок ЄС у відновлення України. Кошти нададуть у межах кредиту на 50 млрд доларів, який погодили лідери G7. Кредит погашатимуть за рахунок прибутку від російських заморожених активів.

За словами президента України Володимира Зеленського, ці 35 млрд підуть на енергетику, бомбосховища для учнів, оборону та українську зброю.

В українських органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури вирішили обмежити використання месенджера Telegram. Працівникам органів державної влади, військовим, працівникам сектору безпеки та оборони і підприємств-операторів критичної інфраструктури відтепер буде заборонено встановлювати і використовувати цей месенджер на робочих пристроях.

Відповідне рішення ухвалив Національний координаційний центр кібербезпеки. На його засіданні начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов навів дані щодо доступу російських спецслужб до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також персональних даних, повідомили в РНБО.

Працівники СБУ та Генштабу розповіли, що ворог часто використовує цей месенджер для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко уточнив, що на приватні пристрої заборона не поширюється, а також що вона стосується лише переписки та пересилання робочих документів. Також рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням вести офіційні сторінки в месенджері.

У суботу, 21 вересня, в усіх областях України не планують застосовувати графіки відключень електроенергії.

"Завтра, 21 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

В енергокомпанії наголошують, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

"Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері. Користування потужними електроприладами, за можливості, перенесіть на денні години – з 10:00 до 16:00".

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!