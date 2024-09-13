Фінляндія надасть Україні 25-й пакет військової допомоги

Його орієнтовна вартість становить близько 118 мільйонів євро.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової техніки, повідомили у міністерстві оборони країни.

Президент ухвалив це питання за пропозицією Уряду 13 вересня.

Це буде 25-й пакет військової техніки Гельсінкі для України. Його орієнтовна вартість становить близько 118 мільйонів євро.

Наразі Фінляндія поставила Україні військову техніку на загальну суму 2,3 млрд євро.

Аби гарантувати безпечне прибуття допомоги до місця призначення, детальніша інформація про зміст допомоги, спосіб та час її доставки надаватися не буде.

“При прийнятті рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил”, ‒ додали у міністерстві.

Раніше стало відомо, що у Фінляндії Конфедерація фінської промисловості оголосила збір пожертв, аби придбати обладнання для виробництва електроенергії в Україні.