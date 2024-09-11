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Блінкен повідомив про виділення Україні допомоги на сотні мільйонів доларів

Йдеться про виділення гуманітарної та іншої допомоги.

Блінкен повідомив про виділення Україні допомоги на сотні мільйонів доларів
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Національний технічний університет України в Києві, 14 травня 2024
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Як наголосив держсекретар США, Росія намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – зазначив Блінкен.

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Він додав, що незабаром відбудеться засідання "Групи семи плюс", присвячене допомозі енергетиці України.

Крім того, США виділяють 290 млн доларів на гуманітарну підтримку для надання безпечної питної води, їжі та ліків.

Також США виділять 102 млн доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування.

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