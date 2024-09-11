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Україна щороку втрачає 11,2 мільярда доларів через заміновані території

Для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів.

Україна щороку втрачає 11,2 мільярда доларів через заміновані території
Розмінування земель.Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати – через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків. 

Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute проведеному спільно із міністерством економіки України. 

Понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 мільярда доларів місцевих податків.

Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за три з половиною роки після повного очищення земель.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати – понад 3 700 га. 

"Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності", – сказала Юлія Свириденко.

Станом на початок серпня 128 українських фермерів загинули від вибухових пристроїв з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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