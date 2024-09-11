Україна щороку втрачає 11,2 мільярда доларів через заміновані території

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять 11,2 мільярда доларів щорічно. Це еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році. Найбільші втрати – через скорочення експорту агропродукції та зменшення надходжень місцевих податків.

Про це йдеться в дослідженні Tony Blair Institute проведеному спільно із міністерством економіки України.

Понад 20% регіонального ВВП через заміновані території втратили Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області. Загалом місцева влада недоотримує понад 1,1 мільярда доларів місцевих податків.

Toni Blair Institute у своєму звіті відзначив, що за оцінкою Світового Банку для розмінування всієї території України знадобиться майже 35 мільярдів доларів. І ці гроші Україна змогла б компенсувати менше, ніж за три з половиною роки після повного очищення земель.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, для пришвидшення процесу розмінування земель уряд запустив програму компенсацій для фермерів, що планують розміновувати сільськогосподарські ділянки, на яких працюють.

Зараз в системі Prozorro оголошено 10 аукціонів на закупівлю послуг із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа земель, які планується розмінувати – понад 3 700 га.

"Ми очікуємо, що у найближчі два тижні аукціони успішно будуть завершені і підписані перші договори з операторами протимінної діяльності", – сказала Юлія Свириденко.

Станом на початок серпня 128 українських фермерів загинули від вибухових пристроїв з початку повномасштабного вторгнення Росії.