Мінцифри і БЕБ разом моніторитимуть закупівлі дронів для Сил оборони

Мінцифри та Бюро економічної безпеки підписали Меморандум про співпрацю. Як зазначили на Урядовому порталі, метою меморандуму є прискорення цифрової трансформації Бюро економічної безпеки та посилення економічної безпеки держави.

Документ передбачає:

упровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ;

розвиток співробітництва для запобігання правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави;

об’єднання зусиль під час моніторингу процесу закупівель БпЛА для Сил оборони.

Як зазначили у Мінцифри,обʼєднання зусиль з Бюро економічної безпеки під час моніторингу процесу закупівель допоможе превентивно реагувати на можливі правопорушення та запобігати їм.

"Ми вже маємо досвід позитивної співпраці в цій сфері. Також БЕБ долучиться до моніторингу грантів, які українські виробники отримують від кластера Brave1. Наша мета — бути ефективними, прозорими та надійними партнерами", – заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Також Мінцифри та БЕБ співпрацюватимуть у сфері моніторингу закупівель у межах Національної програми інформатизації.

Крім цього співпраця передбачається запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України. Буде створено Єдину інформаційну систему для БЕБ, що дасть змогу більш ефективно запобігати та розслідувати правопорушення, пов’язані з економікою.

Працівники БЕБ отримають доступ до найсучасніших цифрових рішень та інновацій, щоб підвищити ефективність роботи.