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Мінцифри і БЕБ разом моніторитимуть закупівлі дронів для Сил оборони

Структури підписали Меморандум про співпрацю.

Мінцифри і БЕБ разом моніторитимуть закупівлі дронів для Сил оборони
Український пілот безпілотника. Фото ілюстративне
Фото: 117 ОМБр

Мінцифри та Бюро економічної безпеки підписали Меморандум про співпрацю. Як зазначили на Урядовому порталі, метою меморандуму є прискорення цифрової трансформації Бюро економічної безпеки та посилення економічної безпеки держави.

Документ передбачає:

  • упровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ;
  • розвиток співробітництва для запобігання правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави;
  • об’єднання зусиль під час моніторингу процесу закупівель БпЛА для Сил оборони.

Як зазначили у Мінцифри,обʼєднання зусиль з Бюро економічної безпеки під час моніторингу процесу закупівель допоможе превентивно реагувати на можливі правопорушення та запобігати їм. 

"Ми вже маємо досвід позитивної співпраці в цій сфері. Також БЕБ долучиться до моніторингу грантів, які українські виробники отримують від кластера Brave1. Наша мета — бути ефективними, прозорими та надійними партнерами", – заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Також Мінцифри та БЕБ співпрацюватимуть у сфері моніторингу закупівель у межах Національної програми інформатизації.

Крім цього співпраця передбачається запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України. Буде створено Єдину інформаційну систему для БЕБ, що дасть змогу більш ефективно запобігати та розслідувати правопорушення, пов’язані з економікою.

Працівники БЕБ отримають доступ до найсучасніших цифрових рішень та інновацій, щоб підвищити ефективність роботи.

  • Наприкінці серпня Рахункова палата виявила порушення при закупівлях безпілотних систем для війська. Виявили, що  з виділених на закупівлю безпілотних систем коштів з порушенням нормативно-правових актів використали 3,36 млрд грн. 
  • Перед цим Шмигаль заявив, що уряд виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для новостворених Сил безпілотних систем. 
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