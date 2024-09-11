Мінцифри і БЕБ разом моніторитимуть закупівлі дронів для Сил оборони

Мінцифри та Бюро економічної безпеки підписали Меморандум про співпрацю. Як зазначили на Урядовому порталі, метою меморандуму є прискорення цифрової трансформації Бюро економічної безпеки та посилення економічної безпеки держави.
Документ передбачає:
- упровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ;
- розвиток співробітництва для запобігання правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави;
- об’єднання зусиль під час моніторингу процесу закупівель БпЛА для Сил оборони.
Як зазначили у Мінцифри,обʼєднання зусиль з Бюро економічної безпеки під час моніторингу процесу закупівель допоможе превентивно реагувати на можливі правопорушення та запобігати їм.
"Ми вже маємо досвід позитивної співпраці в цій сфері. Також БЕБ долучиться до моніторингу грантів, які українські виробники отримують від кластера Brave1. Наша мета — бути ефективними, прозорими та надійними партнерами", – заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Також Мінцифри та БЕБ співпрацюватимуть у сфері моніторингу закупівель у межах Національної програми інформатизації.
Крім цього співпраця передбачається запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України. Буде створено Єдину інформаційну систему для БЕБ, що дасть змогу більш ефективно запобігати та розслідувати правопорушення, пов’язані з економікою.
Працівники БЕБ отримають доступ до найсучасніших цифрових рішень та інновацій, щоб підвищити ефективність роботи.
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