​НАБУ і САП завершили розслідування у справі Насірова щодо рекордного хабара

Наприкінці минулого року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості по цій справі.

Антикорупційні бюро і прокуратура завершили слідство у справі щодо легалізації частини хабара, яке отримав ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як нагадали у НАБУ, упродовж грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла Насірову в отриманні частини хабара у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму коштів і витратила їх на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.

Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину - 7,9 млн євро, які були на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Справа ексголови ДФС