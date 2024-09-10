​НАБУ і САП завершили розслідування у справі Насірова щодо рекордного хабара

Антикорупційні бюро і прокуратура завершили слідство у справі щодо легалізації частини хабара, яке отримав ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров.
Як нагадали у НАБУ, упродовж грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла Насірову в отриманні частини хабара у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму коштів і витратила їх на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину - 7,9 млн євро, які були на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Справа ексголови ДФС
- Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка.
- У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.
- З1 жовтня 2022 року його арештували, і з того часу щодару подовжували термін перебування у СІЗО.
- У травні 2023 справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
- А вже у лютому 2024 до суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову.
- Ексголова ДФС у травні цього року вийшов із СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави.
- Випадків зменшення застави у справах НАБУ останнім часом усе більше. Але чому ж судді зменшують альтернативні застави? І для чого їх узагалі призначають? Як і чому зменшують застави у справах про топкорупцію – про це у матеріалі LB.ua.