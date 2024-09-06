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Завершили слідство щодо заступника голови Запорізької облради, якого викрили на хабарі

Його і двох помічників викрили на "гарячому" у лютому цього року. 

Завершили слідство щодо заступника голови Запорізької облради, якого викрили на хабарі
Затримання чиновників Запорізької облради
Фото: СБУ

НАБУ і САП завершили розслідування щодо заступника голови Запорізької обласної ради та двох його колишніх помічників. Справа стосується хабарів директору обласної лікарні. 

Про це повідомили у САП та НАБУ.

Підозрювані неодноразово давали хабарі директору медзакладу, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених лікарнею тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.

19 лютого 2024 року осіб викрили «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди. Наступного дня їм повідомили про підозру. Загальна сума неправомірної вигоди перевищує 650 тис. грн.

Зазначається, що організатором такої схеми був заступник голови Запорізької облради (який також є депутатом вказаної облради). Він взяв на себе загальне керівництво, розробку та корегування детального плану діяльності, а також розподілення ролей та налагодження комунікації. Крім того, він використовувала свої особисті зв’язки, в тому числі і в правоохоронних органах. Депутат Запорізької обласної ради відповідно до розподілу ролей виступав виконавцем злочинів, а помічник – залучений як співучасник.

Упродовж липня 2023 року - лютого 2024 року задокументували 4 передачі грошей одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я. 

Після викриття схеми заступника голови Запорізької облради відправили під варту із можливістю внесення застави. 

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