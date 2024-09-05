Викрили на хабарництві посадовця департаменту Міноборони, який разом із двома спільниками вимагав у військових гроші за позачергове призначення виплат у зв’язку з отриманням інвалідності за наслідками поранення. Усім трьом оголосили про підозри.
Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.
Начальник відділу Департаменту Міноборони разом з начальником фінслужби військової частини та колишнім військовослужбовцем цієї частини організували схему одержання хабарів від військовослужбовців, які отримали поранення. За гроші вони обіцяли сприяти у прийнятті рішення щодо позачергового здійснення їм виплат.
Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. Затримали їх під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 1,9 тис доларів США та 76 тис грн.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває.
На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нещодавно завершили досудове розслідування щодо начальника одного із військових підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.