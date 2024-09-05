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Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат

Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. 

Посадовець Міноборони вимагав у військових хабарі за призначення виплат
Один із затриманих
Фото: СБУ

Викрили на хабарництві посадовця департаменту Міноборони, який разом із двома спільниками вимагав у військових гроші за позачергове призначення виплат у зв’язку з отриманням інвалідності за наслідками поранення. Усім трьом оголосили про підозри.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора та в СБУ.

Начальник відділу Департаменту Міноборони разом з начальником фінслужби військової частини та колишнім військовослужбовцем цієї частини організували схему одержання хабарів від військовослужбовців, які отримали поранення. За гроші вони обіцяли сприяти у прийнятті рішення щодо позачергового здійснення їм виплат.

Правоохоронці задокументували одержання посадовцем Міноборони та його пособниками понад 300 тис грн. Затримали їх під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди у сумі 1,9 тис доларів США та 76 тис грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Один із затриманих
Фото: СБУ
Один із затриманих

Досудове розслідування триває.

На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 та ст. 368 Кримінального кодексу України (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нещодавно завершили досудове розслідування щодо начальника одного із військових підрозділів на Одещині. Він вимагав хабар у військовослужбовця за допомогу зі встановлення другої групи інвалідності його матері.

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