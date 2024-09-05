“Римський статут і перезапуск міжнародного правосуддя” - під такою темою відбулася друга дискусійна панель другого сезону спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Участь у ній, зокрема, узяли:

Андрій Костін , Генеральний прокурор України; Фото: Олександр Ратушняк Андрій Костін

, Генеральний прокурор України; Ірина Мудра , заступниця очільника Офісу президента; Фото: Олександр Ратушняк Ірина Мудра, заступниця очільника Офісу президента

, заступниця очільника Офісу президента; Дмитро Лубінець , Уповноважений Верховної Ради з прав людини; Фото: Олександр Ратушняк Дмитро Лубінець

, Уповноважений Верховної Ради з прав людини; Олександра Матвійчук , правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премією миру; Фото: Олександр Ратушняк Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премією миру

, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премією миру; Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group. Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

Головні спікери та гості заходу обговорювали безпосередньо наслідки ратифікації Римського статуту; візит Володимира Путіна до Монголії та відсутність швидкої реакції на порушення норм міжнародного права; покарання російських воєнних злочинців на національному і міжнародному рівнях; процесуальний захист громадян, які постраждали від агресії, та виплати компенсацій; створення спецтрибуналу тощо.

“Візит Путіна до Монголії завдав удару по всій системі міжнародного кримінального права, але це просто удар. Давайте не будемо робити з цього трагедії. Наслідки відчуватиме і Монголія - я впевнений, що міжнародна спільнота не залишить такий вчинок цієї країни без уваги. Фактично Монголія поставила під загрозу свою міжнародну субʼєктність. А Путін використав цілу країну як інструмент у своїй геополітичній грі. Однак давайте не забувати, що ратифікантів Римського статуту - 125 країн, серед них є такі, з якими ніхто нічого не зможе зробити, якщо Путін захоче туди поїхати. … Тож ми не будемо опускати руки, тому що й Міжнародний кримінальний суд реагуватиме. Це не завжди відбувається так швидко, як би нам цього хотілося. Але реакція безумовно буде», - зазначив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Фото: Олександр Ратушняк Андрій Костін, Генеральний прокурор України

На думку заступниці голови ОП Ірини Мудрої, ратифікація Римського статуту остаточно прибрала некоректне трактування юрисдикції Міжнародного кримінального суду в Україні.

“Ми спілкувалися з військовим керівництвом і рядовими солдатами і зрозуміли за три місяці спілкування, що, починаючи з повномасштабного вторгнення, військовим доносились хибні наративи щодо ратифікації і не розʼяснювалося, а що саме означає ратифікація Римського статуту після того, як ми прийняли повну юрисдикцію у 2014-2015 роках двома заявами Верховної Ради. І ця юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширювалася на країну, починаючи з 21 листопада 2013 року. Таким чином ми зрозуміли, що наші військові жили у розумінні, що без ратифікації МКС не може притягувати до відповідальності за вчинені воєнні злочини громадян України. Пояснивши, і керівництву, і військовим, що така юрисдикція розповсюджувалася на військових і до моменту ратифікації, і всі наші військові були під ризиком притягнення до відповідальності, ми змогли зняти більшість такого занепокоєння”, - розповіла Мудра.

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Мудра, заступниця очільника Офісу президента

Омбудсман Дмитро Лубінець під час свого виступу був досить категоричним:

“Системи захисту прав людини зараз у світі не існує. Це фікція. І ми бачимо цю фікцію на території України”, - завив він.

Фото: Олександр Ратушняк Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Правозахисниця Олександра Матвійчук натомість називає ратифікацію Римського статуту “подією історичного масштабу”.

“Вона засвідчує, що українська держава приймає як аксіому, що масове насильство не толерується. І якщо держава його проводить, заохочує чи не виконує свої зобов'язання з його розслідування, - буде міжнародний суд. Так само це важливо в контексті російсько-української війни. …Поки не створений спеціальний трибунал за агресію, Міжнародний кримінальний суд – єдина для нас можливість подолати імунітети Путіна та інших членів трійки (президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна і глави МЗС Сергія Лаврова. - Ред.), які вони мають за міжнародним правом. І притягнути їх до відповідальності”, - зауважила Матвійчук.

Фото: Олександр Ратушняк Олександра Матвійчук, правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премією миру

Голова інвестиційної кампанії EFI Group Ігор Ліскі вважає роботу з перезапуску міжнародного правосуддя частиною нашої перемоги. “Дуже важливо показувати, доказувати, що є така робота. Транслювати її не тільки міжнародним партнерам з юридичної площі. Але прямо інформаційно і навіть на території Росії. Щоб кожен офіцер десять разів подумав, віддаючи накази бомбити мирні міста, ґвалтуючи українських жінок або викрадаючи українських дітей. Це частина цієї військової відповіді. Це частина нашої перемоги. І це теж треба використовувати”, - вважає бізнесмен. Розгорнуті виступи головних спікерів дискусійної панелі будуть опубліковані незабаром на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Grou

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Під час дискусії

Фото: Олександр Ратушняк Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини (праворуч) та Андрій Костін, Генеральний прокурор України, та

Фото: Олександр Ратушняк Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро

Фото: Олександр Ратушняк Архімандрит Кирило Говорун, відомий богослов, науковець, у минулому науковий співробітник Єльського та Колумбійського університетів.

Фото: Олександр Ратушняк Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України , і Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі та Президент ТПП Геннадій Чижиков