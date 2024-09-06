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Судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів

Доведено застосування сили щодо дев’ятьох курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла.

Судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів
Судитимуть ексначальника курсу Академії сухопутних військ у Львові
Фото: ДБР

Завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, який бив і принижував курсантів.

Як повідомили у ДБР, обвинувальний акт скеровано до суду.

ДБР у взаємодії з СБУ повідомило йому про підозру у червні цього року. Офіцер майже два роки бив та принижував курсантів, намагаючись «навчити» їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. 

«Наставник» так залякав курсантів, що ті мовчки зносили усі знущання і не розповідали про них ані батькам, ані психологу. Про «виховні методи» стало відомо лише у березні цього року, після того, як один з курсантів, який був свідком свавілля викладача, поскаржився до слідчої комісії Верховної Ради. Після цього було зареєстровано кримінальне провадження.

Слідством було доведено застосування сили щодо дев’ятьох курсантів, яких викладач бив по голові та в інші частини тіла. Бив він не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі, помилки в журналі або те, що курсант повільно заповнює документи чи видає зброю. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед усім курсом, бо той через куріння спізнився на шикування.

За клопотанням ДБР суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави. Фігурант сплатив суму застави - 908,4 тис. грн.

Офіцера обвинувачують у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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