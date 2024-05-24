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Ексголова ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави

В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу заставу зменшили уже майже вдесятеро. Насірова обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агромагната Бахматюка.

Ексголова ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО. За нього внесли 55 млн грн застави
Роман Насіров
Фото: Центр протидії корупції

За ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн грн, повідомляє Центр протидії корупції. 

Відтепер він повинен прибувати за викликом до суду, не залишати межі Києва без дозволу суду, утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами, здати усі паспорти для виїзду за кордон, носити браслет. 

Строк дії обов’язків – до 7 липня 2024 року.

Раніше захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Повідомляли, що дружина Насірова та партнер юридичної компанії вже внесли ці кошти на рахунок ВАКС.

Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

  • Насірова звинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям агробарона Олега Бахматюка
  • У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про вручення підозри Роману Насірову та власнику аргохолдингу Олегу Бахматюку у справі про одержання 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину йдеться про понад 722 млн грн.
  • З1 жовтня 2022 року його арештували, і з того часу щодару подовжували термін перебування у СІЗО. 
  • У травні 2023 справу Насірова про найбільший хабар в історії України скерували до ВАКС.
  • А вже у лютому 2024 до суду скерували справу проти власника агрохолдингу, який пропонував хабар Насірову. 
  • Випадків зменшення застави у справах НАБУ останнім часом усе більше. Але чому ж судді зменшують альтернативні застави? І для чого їх узагалі призначають?  Як і чому зменшують застави у справах про топкорупцію – про це  у матеріалі LB.ua.
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