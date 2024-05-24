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Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними

Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними
Фото: Кабінет міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії, повідомляє РБК-Україна. 

"Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень", – сказав прем’єр.

За його словами, постановою також визначено, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Шмигаль заявив, що урядовці в щоденному режимі працюють, аби покращити ситуацію в енергетиці, та визначив три ключові завдання:

Перше – це децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти.

Друге – це подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії.

Третє – це ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.

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