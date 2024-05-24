Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії, повідомляє РБК-Україна.
"Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень", – сказав прем’єр.
За його словами, постановою також визначено, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.
Шмигаль заявив, що урядовці в щоденному режимі працюють, аби покращити ситуацію в енергетиці, та визначив три ключові завдання:
Перше – це децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти.
Друге – це подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії.
Третє – це ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.
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