Кабмін встановив рівень прибутковості для українських виробників боєприпасів - 25% від собівартості

Уряд затвердив постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості.

Про це на засіданні кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зіслався на те, що за останні два роки вдалося суттєво наростити виготовлення власної зброї, зокрема, йдеться про виробництво різних типів дронів.

"Одним із факторів успіху стало залучення приватних виробників. Ми встановили для них норму рентабельності на рівні 25%, і в підсумку виробництво дронів у нас за рік зросло в 100 разів. Тепер цей успішний кейс із дронами масштабуємо на виготовлення боєприпасів", - пояснив Шмигаль.

Урядова постанова, за його словами, дозволить виробникам "розширити та модернізувати свої лінії. Водночас очікуємо побачити нові компанії та нові інвестиції", - сказав прем'єр-міністр.