Команда МВФ приїхала до Києва обговорити ризики для економіки

На сьогодні запланновані зустрічі з представниками влади та іншими партнерами.

Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де обговорюватиме ризики для економіки України.

Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає "Радіо Свобода".

"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм вестиме у Варшаві дискусії з представниками влади України "щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)".