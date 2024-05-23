Команда МВФ приїхала до Києва обговорити ризики для економіки

Команда Міжнародного валютного фонду прибула до Києва, де обговорюватиме ризики для економіки України.
Про це повідомили в пресслужбі МВФ, передає "Радіо Свобода".
"Команда МВФ на чолі з головою європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України й іншими партнерами. Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади", – заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
Після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм вестиме у Варшаві дискусії з представниками влади України "щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF)".
- У березні рада директорів МВФ схвалила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF.
- Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.
- У квітні в МВФ заявили, що українському уряду цього року потрібно 42 мільярди доларів бюджетної підтримки на тлі російського вторгнення, яке триває.