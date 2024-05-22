ФДМ готується до приватизації одного з Дунайських портів

Фонд держмайна планує відновити приватизацію портової інфраструктури на Дунаї та готується виставити на продаж об'єкт, який сьогодні використовується як сухий порт.

Про це заявив голова ФДМ Віталій Коваль на Business Breakfast із Володимиром Федоріним, повідомляє "Інтерфакс-україна".

"Актуальним є продовження приватизацій саме наших Дунайських портів. Історія приватизації одного порту вже є. Готуємо інший. І фактично я впевнений, що там сьогодні вже здійснюється діяльність як сухого порту, що буде можливість тільки-но відкритися навігації - одразу щоб інвестор, який уже купує актив на аукціоні, щоб він був підготовлений до відкриття навігації і рухався швидше", - сказав Коваль.

Назву порту, який готується до продажу, він не уточнив.