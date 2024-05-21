Попит на зарядні станції зріс на понад 700%, - дані аналітики

Через масові відключення електроенергії попит на зарядні станції протягом минулого тижня зріс більш ніж у вісім разів.

Дані аналітики найбільшої національної мережі торгових центрів “Епіцентр” свідчать, що вже після перших повідомлень про запровадження графіків відключень в регіонах інтерес до покупки зарядних станцій суттєво збільшився. Проте найбільший стрибок продажів відбувся у четвер - після перших масових відключень по всій країні. Так, 16 травня попит на зарядні станції зріс у 14 разів у порівнянні з попереднім тижнем, а наступного дня, у п'ятницю - майже у 15. За результатами тижня приріст становив понад 700% (або у 8 разів більше)

Зросли у 3,5 раза і продажі сонячних панелей. Як пояснює керівник департаменту “Споживча електроніка” ТОВ "Епіцентр К" Роман Івашкевич, сонячні батареї часто купують для підтримки роботи зарядних станцій під час відключень світла.

“Українці помітно активніше шукають варіанти альтернативних джерел генерації електроенергії. З огляду на те, що попереду нас чекає сонячна пора року, актуальними стають сонячні панелі. Нерідко зарядні станції купуються разом з сонячними панелями комплектом, або ж докуповують сонячні панелі до придбаних ще протягом минулого сезону зарядних станцій. Адже сонячна батарея може продовжувати генерувати енергію при довготривалих відключеннях електроенергії”, - каже експерт.

Також минулого тижня суттєво збільшились продажі павербанків - у 3,5 раза. При чому масово купувати павербанки люди пішли у п'ятницю, вдесятеро збільшивши попит на них.

Крім цього, українці активно купували ліхтарі, джерела безперебійного живлення, акумулятори та реле напруги. Попит на відповідні товари у четвер-п'ятницю раптово зріс у 5-9 разів.

Протягом цих двох днів у мережі “Епіцентр” також фіксували вдвічі активніші покупки свічок, інверторів. А ось генератори купують менш активно, зростання зафіксовано лише на рівні 50%.

Нагадаємо, зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України у середу, 15 травня, по всій Україні було запроваджено екстрені та стабілізаційні відключення світла для промислових та побутових споживачів.

Український енергетичний сектор зазнав великих втрат внаслідок цілеспрямованого російського ракетного обстрілу - понад 8 ГВт, і ризик подальших значних втрат все ще залишається, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.