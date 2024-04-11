Нагородження відбулось на Business Wisdom Summit — флагманському заході, який щорічно обʼєднує сильних управлінців та лідерів українських та міжнародних компаній для обміну досвідом.

Нагороди для найкращих постачальників

Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, маркетингу та ЗМІ поділилася кейсом Епіцентру з підтримки українського бізнесу та розповіла про структуру та інвестиційні плани компанії на найближчі роки.

— Протягом двох років повномасштабної війни українці, змушені щодня боротися за незалежність своєї держави, пережили багато випробувань і тяжких втрат. Але в той же час ми переосмислили власні цінності: що таке бути громадянином, патріотом. Наша сила в єдності та підтримці своїх — захисників, волонтерів, вітчизняного виробника. Епіцентр співпрацює з понад 2500 вітчизняними постачальниками. Це і надихнуло нас на створення масштабного проєкту, мета якого — ознайомити споживачів з українськими виробниками, їхніми досягненнями і незламністю у воєнний час, надихнути на підтримку вітчизняних брендів, — зазначила Ірина Шинкаренко.

21 українська компанія була відзначена нагородою Epicentr Ewards у різних номінаціях. Виробники української продукції з Харкова, Одеси, Дніпра, Тернополя, Києва, інших міст країни отримали нагороди у категоріях «хіт продажів», «вибір споживачів», «суперстарт-2023», «українська стійкість».

А історії стійкості і незламності компаній в час війни справді вражають. Незважаючи на регулярні обстріли Харкова і Одеси, безупинно працюють компанії з виробництва плитки та електротехніки Golden Tile та «Одескабель». Цінуючи професіоналізм працівників, їхню рішучість, незламність і патріотизм у кризових умовах війни, продовжують працювати після обстрілів та болючих втрат виробник сантехніки «Аква Родос» та виробник спортивних товарів «Інтер Вайт». Компанія «Фомальгаут-Полімін» має багаторічну історію співпраці з Епіцентром. А співпраця компанії «Епіцентр К» і «Вентиляційних систем» не має аналогів навіть на рівні міжнародних компаній.

— ПрАТ «Вентиляційні системи» і ТОВ «Епіцентр» пов'язує тривала й тісна співпраця, яка розпочалася в 2003 році, — зазначив Олексій Поступаленко, заступник голови ради ПрАт «Вентиляційні системи». Сьогодні продукція Вентс має найбільші площі торгових стендів у ТЦ «Епіцентр» і представлена найширшим асортиментом. За 21 рік співробітництва в Епіцентрі люди придбали понад 20 млн товарних позицій, приблизно в кожного другого жителя України є продукція Вентс. За час співпраці компанії реалізували велику кількість спільних проєктів, аналогів яким немає навіть у великих міжнародних торговельних мережах.

Епіцентр нагородив найкращих постачальників

Довідка: Група компаній «Епіцентр» лідер українського ритейлу. Компанія має амбітні плани розвитку до 2030 року, які включають інвестиції в ритейл, агро, виробництво, логістику, транспорт і технології на суму понад 120 млрд грн. Це дозволить створити більше 25 тисяч нових робочих місць, нові виробництва, логістичні та торгові об’єкти.