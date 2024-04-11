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Епіцентр назвав кращих партнерів – виробників українських товарів та вперше вручив нагороду UA Epicentr Awards Новини компаній

Компанія «Епіцентр К» в рамках проєкту єдності та стійкості українських брендів нагородила кращих українських виробників — постачальників торгової мережі.

 Нагородження відбулось на Business Wisdom Summit — флагманському заході, який щорічно обʼєднує сильних управлінців та лідерів українських та міжнародних компаній для обміну досвідом.

Нагороди для найкращих постачальників
Нагороди для найкращих постачальників

Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, маркетингу та ЗМІ поділилася кейсом Епіцентру з підтримки українського бізнесу та розповіла про структуру та інвестиційні плани компанії на найближчі роки.

— Протягом двох років повномасштабної війни українці, змушені щодня боротися за незалежність своєї держави, пережили багато випробувань і тяжких втрат. Але в той же час ми переосмислили власні цінності: що таке бути громадянином, патріотом. Наша сила в єдності та підтримці своїх — захисників, волонтерів, вітчизняного виробника. Епіцентр співпрацює з понад 2500 вітчизняними постачальниками. Це і надихнуло нас на створення масштабного проєкту, мета якого — ознайомити споживачів з українськими виробниками, їхніми досягненнями і незламністю у воєнний час, надихнути на підтримку вітчизняних брендів, — зазначила Ірина Шинкаренко.

21 українська компанія була відзначена нагородою Epicentr Ewards у різних номінаціях. Виробники української продукції з Харкова, Одеси, Дніпра, Тернополя, Києва, інших міст країни отримали нагороди у категоріях «хіт продажів», «вибір споживачів», «суперстарт-2023», «українська стійкість».

А історії стійкості і незламності компаній в час війни справді вражають. Незважаючи на регулярні обстріли Харкова і Одеси, безупинно працюють компанії з виробництва плитки та електротехніки Golden Tile та «Одескабель». Цінуючи професіоналізм працівників, їхню рішучість, незламність і патріотизм у кризових умовах війни, продовжують працювати після обстрілів та болючих втрат виробник сантехніки «Аква Родос» та виробник спортивних товарів «Інтер Вайт». Компанія «Фомальгаут-Полімін» має багаторічну історію співпраці з Епіцентром. А співпраця компанії «Епіцентр К» і «Вентиляційних систем» не має аналогів навіть на рівні міжнародних компаній.

— ПрАТ «Вентиляційні системи» і ТОВ «Епіцентр» пов'язує тривала й тісна співпраця, яка розпочалася в 2003 році, — зазначив Олексій Поступаленко, заступник голови ради ПрАт «Вентиляційні системи». Сьогодні продукція Вентс має найбільші площі торгових стендів у ТЦ «Епіцентр» і представлена найширшим асортиментом. За 21 рік співробітництва в Епіцентрі люди придбали понад 20 млн товарних позицій, приблизно в кожного другого жителя України є продукція Вентс. За час співпраці компанії реалізували велику кількість спільних проєктів, аналогів яким немає навіть у великих міжнародних торговельних мережах.

Епіцентр нагородив найкращих постачальників
Епіцентр нагородив найкращих постачальників

Довідка: Група компаній «Епіцентр» лідер українського ритейлу. Компанія  має амбітні плани розвитку до 2030 року, які включають інвестиції в ритейл, агро, виробництво, логістику, транспорт і технології на суму понад 120 млрд грн. Це дозволить створити більше 25 тисяч нових робочих місць, нові виробництва, логістичні та торгові об’єкти.

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