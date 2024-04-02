В Україні з цим діагнозом в умовах війни живе близько 21 000 дітей.

2 квітня, до Дня поширення інформації про аутизм, в національній мережі торговельних центрів “Епіцентр” відбудуться заходи для підтримки людей з розладами спектра аутизму (РСА).

Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, одна дитина з 80 має РСА. В Україні з цим діагнозом в умовах війни живе близько 21 000 дітей. Компанія Епіцентр вирішила звернути особливу увагу на необхідність їхньої підтримки.

“Через війну українцям сьогодні доводиться жити в складних стресових умовах. А для людей у спектрі аутизму - це ще більш травмуючий досвід, оскільки вони дійсно переживають війну емоційно набагато важче. Наше завдання - створити доброзичливе середовище, в якому вони почувалися б захищеними та спокійними”, - розповіла керівник департаменту зв'язків із громадськістю ТОВ “Епіцентр К” Юлія Чудновець.

В Епіцентрі відбудуться заходи для підримки людей з РАС

Компанія розповідає, як правильно комунікувати та взаємодіяти з людьми у спектрі аутизму, щоб мінімізувати появу у них негативних емоцій на фоні нелегкого повсякдення. На вході кожного торгового центру розміщено інформаційний стенд з QR-кодом, відсканувавши який кожен відвідувач може дізнатись, що таке РСА та як правильно спілкуватися з людьми, які живуть з цим діагнозом. Інформація також доступна за посиланням.

У всіх торгових центрах мережі “Епіцентр” та “Нова лінія” в різних регіонах країни працівники будуть 2 квітня в блакитному одязі на знак підтримки людей з РСА, а всі відвідувачі мережі отримають блакитні кульки. Також Епіцентр закликає всіх у цей день одягнути блакитний елемент одягу.

Працівнии в блакитному одязі на знак підтримки людей з РАС

Ініціатива реалізується у партнерстві з благодійним фондом Future for Ukraine (FFU), який опікується тимчасово переміщеними сімʼям з дітьми, що мають РСА. Створений фондом Levchyk Spectrum Hub у Львові проводить дітям-переселенцям із РСА заняття з сенсорної інтеграції, поведінкової терапії та логопедії.

«Для комунікації з дітьми з РАС важливо правильно реагувати на їх поведінку, яка не є типовою (істерика, навʼязливі рухи, повторювані рухи, маніпуляція специфічними предметами тощо). Звертаючись до діток з РАС важливо контролювати тон голосу, звернення має бути чітким і коротким. Адаптація діток з РАС до нових умов має різну тривалість і різні труднощі, і це дуже індивідуальний підхід в кожному випадку», - зазначає Анастасія Макарова, керівниця напрямку допомоги дітям благодійного фонду Future for Ukraine.

Сьогодні в Levchyk Spectrum Hub проходять адаптацію діти з регіонів де ведуться активні бойові дії: Донецьк, Херсон, Миколаїв, Краматорськ, Луганськ, Одеса, Енергодар, Дніпро, Бердянськ, Маріуполь, Волноваха, Северодонецьк, є діти з Києва та Криму.

Future for Ukraine створений у березні 2022 року. Крім допомоги дітям з РСА, займається питаннями надання гуманітарної допомоги, протезування важкопоранених військових тощо.