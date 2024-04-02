Гідрометцентр попередив українців про грози, град і пориви вітру

Удень 2 квітня в Україні, крім сходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 квітня.

Як ідеться на фейсбук-сторінці центру, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 2 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях грози, в окремих районах град.

Також удень 2 квітня в Україні, крім сходу, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - до 25-30 м/с.

3 квітня в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25 м/с.