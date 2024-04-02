Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили трьох осіб, які завдали 3,2 млн грн збитків ключовому оборонному держпідприємству.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Серед зловмисників:

керівник державного підприємства;

бенефіціарний власник фірми, яка постачала обладнання на ДП;

бухгалтер фірми.

НАБУ і САП викрили осіб, що завдали збитків ключовому оборонному держпідприємству

НАБУ і САП викрили осіб, що завдали збитків ключовому оборонному держпідприємству

За даними прокуратури, йдеться про підприємство, яке є ключовим для оборони та безпеки держави та з 2002 по 2018 належало до сфери управління Державного космічного агентства України (наразі перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України). Керівник ДП вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії, яка після отримання 40% передплати мала поставити вимірювальний прилад на завод. Але попри наявність необхідного товару та отримання передплати не робила цього. Пізніше на підставі додаткової угоди дію договору припинили, а у тендері на нового постачальника співучасники злочину забезпечили перемогу тієї ж приватної компанії.

За новим договором фірма поставила вимірювальні прилади, але вже за завищеними цінами, при цьому підробили документи при проходженні митних процедур (в частині декларування цін на прилади, значно вищих, ніж ринкові) та під час тендеру (в частині створення штучної конкуренції шляхом залучення формального та підконтрольного учасника тендеру з гіршою пропозицією поставки, ніж у приватної компанії).

В результаті держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн, а також зазнало збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою, бо не вжило заходів до застосування штрафних санкцій до постачальника.

"Цікавим є факт, що за реалізацію схеми компанія-постачальник перевела на закордонний рахунок компанії дружини посадовця ДП, зареєстрованої на Маршаллових Островах, 43,5 тис. євро під виглядом оплати за агентські послуги", - зазначили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема, Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення.