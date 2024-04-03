Зеленський про засуджувачів ударів по НПЗ в Росії: нехай приїдуть до Харкова і спробують там вижити

Президент Володимир Зеленський порадив тим, хто засуджує удари по нафтових об'єктах на території Росії, приїхати в українські міста, які атакує ворог, і спробувати в них вижити.

Про це він сказав на пресконференції з нагоди візиту президента Фінляндії до Києва. Він також нагадав, що засудження міжнародною спільнотою російських ударів по цивільних зовсім не привели до зменшення цих атак.

"Для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без води, без світла, треба, напевно, приїжджати дивитися, а потім щось засуджувати або не засуджувати. Розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – сказав він.