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Зеленський про засуджувачів ударів по НПЗ в Росії: нехай приїдуть до Харкова і спробують там вижити

Президент наголосив, що Росія розуміє тільки мову сили.

Зеленський про засуджувачів ударів по НПЗ в Росії: нехай приїдуть до Харкова і спробують там вижити
Александар Стубб і Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський порадив тим, хто засуджує удари по нафтових об'єктах на території Росії, приїхати в українські міста, які атакує ворог, і спробувати в них вижити.

Про це він сказав на пресконференції з нагоди візиту президента Фінляндії до Києва. Він також нагадав, що засудження міжнародною спільнотою російських ударів по цивільних зовсім не привели до зменшення цих атак.

"Для того, щоб зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без води, без світла, треба, напевно, приїжджати дивитися, а потім щось засуджувати або не засуджувати. Розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – сказав він.

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