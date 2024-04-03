​Шмигаль і президент Естонії обговорили створення спільних оборонних підприємств

Також на зустрічі йшлося про рух України до членства в ЄС і НАТО.

Денис Шмигаль і Алар Каріс у Таллінні 3 квітня 2024 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Таллінні, провів зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом.

Шмигаль наголосив, що Україна потребує більше зброї, аби "вигнати Росію з усіх наших земель".

"Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", – розповів глава українського уряду.

Також Шмигаль і Каріс говорили про євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України. В цих питання, додав Шмигаль, наша держава покладається на підтримку Естонії.