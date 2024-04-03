​Шмигаль і президент Естонії обговорили створення спільних оборонних підприємств

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у Таллінні, провів зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом.
Шмигаль наголосив, що Україна потребує більше зброї, аби "вигнати Росію з усіх наших земель".
"Цінуємо долучення Естонії до ініціатив з військової підтримки. Ми нарощуємо власне виробництво зброї. У цьому контексті порушили питання створення спільних оборонних підприємств", – розповів глава українського уряду.
Також Шмигаль і Каріс говорили про євроінтеграційні та євроатлантичні прагнення України. В цих питання, додав Шмигаль, наша держава покладається на підтримку Естонії.
- 2 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має зустрітися також із прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас і спікером Рійгікогу Лаурі Хуссаром.