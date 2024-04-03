Зеленський обговорив із японським прем’єром підготовку безпекової угоди

Також поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої політики обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці", – зазначив президент.

Він нагадав, що Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Також Зеленський розповів японському прем’єру про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. За словами глави держави, від початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

Крім того, він поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", – додав президент.

Глава України подякував прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод.

"Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації", – заявив Зеленський.