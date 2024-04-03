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Зеленський обговорив із японським прем’єром підготовку безпекової угоди

Також поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні.

Зеленський обговорив із японським прем’єром підготовку безпекової угоди
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою, під час якої політики обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі.

"Дякую японському уряду та всьому народу за масштабну й різнобічну допомогу. Відстань між нашими країнами не перешкода для тепла ваших сердець, яке відчувають українці", – зазначив президент.

Він нагадав, що Японія вже надала Україні фінансової підтримки на понад 12 мільярдів доларів та анонсувала додаткову допомогу на поточний рік.

Також Зеленський розповів японському прем’єру про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. За словами глави держави, від початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 "шахедів" і майже 7 тисяч керованих авіабомб.

Крім того, він поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні: у спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

"Наголосив на посиленні санкційного тиску на Росію та створенні механізму конфіскації заморожених російських активів. У цьому контексті запровадження Японією вже 23-го пакету санкцій проти Росії за війну в Україні – це гарний приклад для інших міжнародних партнерів", – додав президент. 

Глава України подякував прем’єр-міністру за проведення в Токіо у лютому Японсько-української конференції, на якій було підписано понад 50 двосторонніх угод. 

"Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації", – заявив Зеленський. 

  • На початку квітня Україна отримала від Японії 118 млн доларів на охорону здоров’я та відновлення. 70 млн доларів підуть на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.
  • 1 березня Японія схвалила нові санкції через вторгнення Росії в Україну, намагаючись продемонструвати єдиний фронт з іншими країнами “Групи семи”. Токіо застосував заборону на експорт ще до 29 російських організацій. Буде заморожено активи 12 осіб.
  • Торік у грудні Японія ввела нові санкції проти 135 російських юридичних та фізичних осіб. Зокрема, санкції були впроваджені щодо заступниці міністра оборони РФ Тетяни Шевцової, омбудсмена Тетяни Москалькової, генерал-полковника Олександра Лапіна та інших осіб. Крім того, під обмеження потрапили так звана “Юнармія”, ПВК "Патріот", Уральський завод цивільної авіації та інші.
  • Також Україна підписала з Японією 56 документів про співпрацю та відбудову. Серед них – міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.
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