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Міністри закордонних справ України і Британії обговорили посилення української ППО

Кулеба заявив, що цінує "готовність Великобританії домагатися найамбіційнішого рішення «Великої сімки» щодо заморожених російських активів". 

Міністри закордонних справ України і Британії обговорили посилення української ППО
Глави МЗС Великобританії Девід Кемерон і України Дмитро Кулеба
Фото: Х/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як написав Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, він цінує "готовність Великобританії домагатися найамбіційнішого рішення «Великої сімки» щодо заморожених російських активів". 

"Ми очікуємо значного прогресу з цього питання цього року та закликаємо всіх партнерів проявити достатню політичну волю", - підкреслив український міністр.

Ще одне важливе питання переговорів - посилення ППО України. Міністри скоординували кроки щодо прискорення ухваленні відповідних рішень протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

  • Нині Кулеба поскаржився, що партнери України не забезпечують достатню протиповітряну оборону нашої держави для захисту від російських ракетних атак, хоча у їхніх власних арсеналах є понад 100 систем Patriot.
  • Український міністр зауважив. що надання нових систем ППО Києву – це лише питання політичної волі,
  • Керівник МЗСУ провів зустріч із главою євродипломатії Жозепом Боррелем. Опісля Боррель пообіцяв Кулебі активізувати пошуки систем Patriot для України.
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