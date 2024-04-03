Міністри закордонних справ України і Британії обговорили посилення української ППО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном.

Як написав Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, він цінує "готовність Великобританії домагатися найамбіційнішого рішення «Великої сімки» щодо заморожених російських активів".

"Ми очікуємо значного прогресу з цього питання цього року та закликаємо всіх партнерів проявити достатню політичну волю", - підкреслив український міністр.

Ще одне важливе питання переговорів - посилення ППО України. Міністри скоординували кроки щодо прискорення ухваленні відповідних рішень протиповітряної оборони, зокрема Patriot.