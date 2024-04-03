Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Фінляндією: ключові пункти

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александер Стубб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

В Офісі Президента України опублікували пункти двосторонньої угоди з Німеччиною про безпекову співпрацю.

Документ укладений у межах Спільної декларації, яку ухвалили Україна та члени «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Двостороння угода діє протягом десяти років з моменту її підписання та чітко закріплює конкретні компоненти безпекових зобов’язань, які Фінляндія надала Україні. Зокрема, документ визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Фінляндія зобов'язується надавати всебічну підтримку Україні щодо самооборони від повномасштабної агресивної війни Росії та стримування майбутньої російської агресії.

Також Фінляндія разом із союзниками діятиме задля поглиблення відносин Україна – НАТО і допомагатиме відновити український сектор безпеки та оборони й підтримуватиме стримування та оборону України, включно з оперативною сумісністю, у довгостроковій перспективі.

У рамках підписання безпекової Угоди Фінляндія надає Україні 23-й пакет допомоги вартістю 188 мільйонів євро. Також країна готує чотирирічний план підтримки, а також вивчає нові та інноваційні шляхи подальшого посилення своєї непохитної підтримки в наземній, повітряній, морській, кібернетичній, електромагнітній та космічній сферах, надаючи пріоритет ключовим потребам України у сфері оборони.

Після затвердження цього чотирирічного плану Фінляндія оголосить приблизну загальну вартість підтримки України з боку Фінляндії у 2024 році. Також країна продовжуватиме вивчати подальші можливості для підтримки України у її співпраці з оборонною промисловістю.

В угоді зазначено, що Фінляндія продовжуватиме надавати допомогу і консультації щодо реформування та подальшого розвитку майбутніх Сил оборони України як на двосторонньому рівні, так і з партнерами.

Фінляндія продовжуватиме підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України, зокрема, в рамках Місії ЄС з надання військової допомоги. Також країна забезпечить навчання і тренування для інструкторів правоохоронних органів, таких як Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України.

Особливу увагу в угоді приділено співпраці у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ОПК України, зокрема за рахунок інвестицій.

Учасники угоди спільно працюватимуть над захистом ІТ-інфраструктури від кібератак, підтримуючи розвиток та реформування архітектури безпеки та розвідки України, у тому числі з питань надання міжнародної технічної допомоги Україні. Також учасники займатимуться підготовкою українських експертів з кібербезпеки на основі стандартів ЄС у сфері ІТ-безпеки.

Фінляндія зобов'язується брати активну участь у багатонаціональних заходах щодо зміцнення оборонного сектору України, як-от коаліції спроможностей Контактної групи з питань оборони України. Фінляндія вже приєдналася до артилерійської коаліції та коаліції з розмінування як офіційний учасник і також вивчає можливості взяти участь в інших коаліціях з огляду на свої можливості та військові потреби України.

Також учасники угоди закріпили механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії.

Фінляндія має намір і надалі надавати значне фінансування зусиллям з гуманітарного розмінування разом з партнерами.

Фінляндія зобов’язується підтримувати розмінування території України, включно з гуманітарним розмінуванням, та підтримувати розвиток потенціалу українських суб’єктів у цій сфері.

Сторони визнають важливість застосування санкцій для обмеження доступу російської федерації до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує у своїй агресивній війні. Відповідно до документа Фінляндія працюватиме над підтримкою санкційного тиску на росію та боротьбою з ухиленням від санкцій, доки триватиме війна рф проти України та доки не буде відновлено територіальної цілісності нашої держави.