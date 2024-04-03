Більшість місцевих рад в Україні перестала публікувати ухвалені рішення

Робота депутатів на місцях не є достатньо прозорою. Більшість місцевих рад не активно висвітлюють ухвалені рішення, а сайти районних органів місцевого самоврядування взагалі не містять належних розділів.

Про це під час пресконференції повідомив керівник Департаменту моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції НАЗК Олександр Шульга.

Сьогодні запустили портал “Місцеві інтереси”, до якого планують додавати рішення місцевих рад для аналізу на предмет конфлікту інтересів та корупційної складової. НАЗК виявило, що частина сайтів органів місцевого самоврядування такі рішення не публікують.

“Сьогодні база наповнена не всіма документами, але лише документами у наявному доступі на сайтах тільки 17-ти міських рад. При чому не всі документи є у нас в розпорядженні… Якщо обласні центри ще більш-менш висвітлюють діяльність, то більшість місцевих рад – районні центри та, наприклад, населені пункти нижчого рівня, взагалі не містять таких розділів. Перестали публікувати. Це привід для громад спонукати місцеві ради демонструвати прозорість та публікувати рішення”, – розповів Шульга.

Представник НАЗК звернув увагу, що на порталі Київської міської ради оприлюднена лише невелика кількість прийнятих рішень.

“Той факт, що у нас в базі тільки 60 документів, свідчить про те, що або прозорість недостатня або активність роботи Київської міської ради є низькою. Хоча мені здається, це мало б бути не так”, – додав він.

Начальник відділу управління запобігання корупції Національної поліції України Олег Лозовий пояснив, що портал з усіма рішеннями місцевих рад допоможуть перевірити участь посадових осіб у голосуваннях та встановити зв'язки потенційних корупціонерів з третіми особами.

“Всі розуміють, що подаються позови по незаконному збагаченню. Можливо, будуть встановлюватись зв’язки з третіми особами, які можуть бути порушниками. На практиці потрібно потестувати цей інструмент. Тестувати будуть і правоохоронні органи, і НАЗК”, – пояснив він.

Проєкт "Місцеві інтереси" створений за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС (EUACI) – провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується Міністерством закордонних справ Данії.