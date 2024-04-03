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Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій

Також нардеп хоче балотуватися до Європарламенту, якщо наша держава стане членом ЄС.

Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Петро Порошенко
Фото: EPA/UPG

Лідер парламентської фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що хоче знову балотуватися в президенти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Al Jazeera, передає "Українська правда".

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так", - сказав нардеп.

За словами політика, спершу Україні треба успішно завершити бойові дії. 

Порошенко додав, що балотуватиметься до Європарламенту, якщо Україна стане членом Євросоюзу.

  • Торік голови та делеговані представники депутатських фракцій і груп Верховної Ради підписали меморандум, відповідно до якого вибори в Україні відбудуться після війни.
  • У 2014 році Порошенко став 5-им президентом України. Був обраний як самовисуванець і отримав 54,7% голосів та переміг у першому турі виборів.
  • У 2019 році політик балотувався на посаду Президента України як безпартійний самовисуванець. У другому турі, 21 квітня 2019 року, отримав 24,45% голосів та програв Володимирові Зеленському.
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