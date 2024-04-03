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Британія передає Україні обладнання для розмінування

Територія України є найбільш замінованою у світі.

Британія передає Україні обладнання для розмінування
обладнання для розмінування
Фото: міноборони Британії

Британська компанія військових інженерних рішень Pearson Engineering була обрана Міністерством оборони Великої Британії для постачання протимінного обладнання і саморобних вибухових пристроїв в Україну.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

У міноборони зазначили, що Україна наразі є найбільш замінованою країною у світі.

Тому Міноборони Британії уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання для розмінування. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.

Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.

  • Австрія виділяє 2 мільйона євро на фінансування роботи австрійських гуманітарних організацій в Україні.
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