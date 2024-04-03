Британія передає Україні обладнання для розмінування

Британська компанія військових інженерних рішень Pearson Engineering була обрана Міністерством оборони Великої Британії для постачання протимінного обладнання і саморобних вибухових пристроїв в Україну.
Про це повідомляє Міноборони Британії.
У міноборони зазначили, що Україна наразі є найбільш замінованою країною у світі.
Тому Міноборони Британії уклало контракт із компанією Pearson Engineering на постачання обладнання для розмінування. Його передала армія Британії, а підприємство має відремонтувати.
Обладнання дозволить бронетехніці прокладати безпечні маршрути.
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