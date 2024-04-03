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Чеська ініціатива: на закупівлю боєприпасів для України потрібно більше грошей

Україна потребує більше боєприпасів і це можливо реалізувати за наявності більшого фінансування.

Чеська ініціатива: на закупівлю боєприпасів для України потрібно більше грошей
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що для купівлі боєприпасів Україні потрібно збільшити фінансування.

Про це він заявив перед початком зустрічі голів МЗС держав НАТО в Брюсселі 3 квітня, пише Укрінформ.

Міністр наголосив, що Україна потребує більше боєприпасів, адже Росія наразі виробляє набагато більше, ніж Україна може дозволити собі використати на фронті. 

Оскільки чеська ініціатива спрямована саме на те, щоб покращити ситуацію, для закупівлі снарядів потрібно більше грошей.

Ліпавський не назвав точну кількість боєприпасів, які вже закуплені, однак запевнив, що закупити можна значно більше.

Щодо ініціативи генсека НАТО спрямувати на допомогу Україні 100 млрд євро протягом п'яти років, Ліпавський відповів, що питання потребує вивчення і додав, що добре мати ширше бачення.

  • Єнс Столтенберг запропонував створити фонд для підтримки України на суму 100 млрд доларів протягом п’яти років. Це рішення лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.
  • Також Генсек НАТО підтримує зміну способу надання допомоги Україні і вже обдумує, як Альянс може взяти на себе більше відповідальності за координацію військової допомоги для Києва. Міністри, зокрема, говоритимуть про багаторічний пакет підтримки України.
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