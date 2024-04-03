Чеська ініціатива: на закупівлю боєприпасів для України потрібно більше грошей

Україна потребує більше боєприпасів і це можливо реалізувати за наявності більшого фінансування.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що для купівлі боєприпасів Україні потрібно збільшити фінансування.

Про це він заявив перед початком зустрічі голів МЗС держав НАТО в Брюсселі 3 квітня, пише Укрінформ.

Міністр наголосив, що Україна потребує більше боєприпасів, адже Росія наразі виробляє набагато більше, ніж Україна може дозволити собі використати на фронті.

Оскільки чеська ініціатива спрямована саме на те, щоб покращити ситуацію, для закупівлі снарядів потрібно більше грошей.

Ліпавський не назвав точну кількість боєприпасів, які вже закуплені, однак запевнив, що закупити можна значно більше.

Щодо ініціативи генсека НАТО спрямувати на допомогу Україні 100 млрд євро протягом п'яти років, Ліпавський відповів, що питання потребує вивчення і додав, що добре мати ширше бачення.