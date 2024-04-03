Зеленський заявив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців

Водночас щодо мобілізації цього року в українську армію глава держави заявив, що "пів мільйона нам не потрібно".

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії в Києві заявив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Можу сказати, що на 1 червня Росія готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", – заявив Зеленський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, яку кількість новобранців буде мобілізовано в українську армію цього року, глава держави також зазначив, що "пів мільйона нам не потрібно".

"Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно", – сказав Зеленський.

Президент подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії, заявивши, що "це важливо, що він знайшов сили всередині Збройних сил України, і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті".

Нагадаємо, у кінці березня Олександр Сирський повідомив, що потреба в мобілізації 500 тисяч військових наразі суттєво зменшена.