The Guardian: ГУР планує здійснити третю “неминучу” атаку на Кримський міст у першій половині цього року

У відомстві кажуть, що планують здійснити атаку безпілотниками. Ймовірно, йдеться про безпілотники-амфібії “Магура”.

Високопосадовці Головного управління розвідки Міноборони України заявляють про плани третьої атаки безпілотниками на Кримський міст, стверджуючи, що його знищення «неминуче», повідомляє The Guardian.

Видання зауважує, що знищення цього інфраструктурного об’єкта посилить кампанію України зі звільнення Криму та підніме моральний дух на полі бою та поза ним, де сили Києва наразі поступово відступають.

Росія вжила масштабних заходів, щоб захистити міст, посиливши протиповітряну оборону та розгорнувши баржі як приманку для керованих ракет.

ГУР вважає, що незабаром може вивести міст з ладу.

“Ми зробимо це в першій половині 2024 року”, – сказав виданню один із посадовців відомства, додавши, що Кирило Буданов, начальник ГУР, вже має “більшість засобів для реалізації цієї мети”. Він дотримувався плану, затвердженого президентом України Володимиром Зеленським, щодо «мінімізації» військово-морської присутності Росії в Чорному морі.

За останні п'ять місяців Україна потопила сім десантних катерів і великих кораблів Чорноморського флоту Москви. Останній, «Сергій Котов», був атакований на початку березня після нічного рейду за участю 10 українських безпілотників-амфібій «Магура V5», начинених вибухівкою.

Заступник Буданова, генерал-майор Вадим Скибицький вважає, що європейські політики помиляються, побоюючись ескалації.

“Що для нас означає ескалація? У нас два роки війни. Це щоденна процедура. Росія бомбить нашу територію. Вона вражає електростанції та цивільну інфраструктуру", – сказав він.

Він сказав, що перемога зараз неможлива на полі бою, враховуючи військову перевагу Росії та нестачу з українського боку артилерійських снарядів і винищувачів, і припустив, що у Києва «немає іншого вибору», окрім як вести бій по цілях глибоко в тилу ворога, включаючи військову інфраструктуру, командно-контрольні центри та промислові виробничі майданчики, які виготовляли «зброю та боєприпаси».

Скибицький додав, що Київ використовував стандартну процедуру НАТО, відому як центр ваги або Cog, – модель, за якою можна досягти величезних результатів, вибравши, а потім усунувши кілька ретельно відібраних цілей високої вартості.